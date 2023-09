Bernd Stelter über Montage, Lachen, Weinen und die Bundesjugendspiele

Interview

+ © pr Bernd Stelter gastiert am 6. Oktober im Besucherzentrum Willingen. © pr

Was das Gute an Montagen ist und was er von Rudi Carrell gelernt hat, verrät Komiker Bernd Stelter im Interview mit unserem Redakteur Lutz Benseler. Am 6. Oktober gastiert er im Besucherzentrum Willingen.

Sie sind durch zwei harte Show-Schulen gegangen: Den Kölner Karneval und bei Rudi Carrell in „7 Tage - 7 Köpfe). Was lernt man bei dem einen und was bei dem anderen?

Was man im Karneval und bei Rudi Carrell wirklich lernt, ist Timing: Es macht einen großen Unterschied, wie man einen Satz aufbaut, die Pointe, das richtige Wort muss am Ende stehen. Bei Rudi Carrell lernt man darüber hinaus eine ganz besondere Philosophie der Show. Er hat mir mal gesagt: Wenn Du den Leuten einen schönen Abend bereiten willst, dann bring sie zum Lachen. Wenn du den Leuten einen wirklich tollen Abend bereiten willst, dann bring sie zum Lachen und zum Weinen.

Also eine Art Achterbahn der Gefühle?

Genau. Im Karneval dauert ein Auftritt 20 Minuten. In 20 Minuten kann man Vollgas geben und einen Gag nach dem anderen bringen. Bei einem Abend über zwei Stunden, wie ich ihn in Willingen spiele, geht das nicht. Da muss das Publikum auch mal eine Gänsehaut kriegen, da muss ihnen vielleicht auch mal das Lachen im Hals stecken bleiben. Und genau das konnte man bei Rudi Carrell lernen.

Würden Sie sich selbst als Comedian bezeichnen?

Wenn man Karneval und „7 Tage – 7 Köpfe“ gemacht hat, dann hat man schnell den Stempel „Witzeerzähler“ auf der Stirn. Und genau das bin ich eben nicht. Ich bin kein Comedian, das ist mir wichtig. Ein Comedian hält ein Mikrofon in der Hand, steht zwei Stunden lang auf der Bühne und erzählt irgendetwas Lustiges. Bei mir gibt es auch ruhigere Momente.

Was darf das Willinger Publikum Anfang Oktober erwarten?

Musik. Für mich ist die Musik ein wichtiger Bestandteil des Programms, denn Lieder haben etwas Besonderes: In einem Lied kann man in drei Minuten eine Geschichte erzählen, in einem Prosatext geht das nicht. Ich werde zwischen den Kabarett-Stücken Gitarre und Klavier spielen, es sind sehr lustige Lieder dabei, aber auch ruhigere Balladen.

„Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!“ heißt ihr Programm, das sich an alle richtet, die über Montage mosern. Was ist gut an einem Montag?

Das Gute an einem Montag ist, dass er 24 Stunden hat und man einfach mal sehen kann, was in dieser Zeit so passiert. Ich hatte schon jede Menge tolle Montage und super Dienstage, ich hatte auch schon langweilige Sonntage. Ich denke, wir müssen jeden Tag genießen und es kann nicht sein, dass wir uns nur aufs Wochenende freuen, denn dann lassen wir mehr als zwei Drittel der Woche weg. Dieses Fokussieren aufs Wochenende und die Freizeit halte ich für großen Blödsinn. Ich, zum Beispiel, arbeite sehr gerne. Wenn man nur noch das Leben genießen kann, wenn man nicht arbeiten muss, dann läuft doch etwas völlig falsch. Es gibt aktuell Forderungen, die Bundesjugendspiele abzuschaffen, im Kinderfußball soll es keine Ergebnisse und Tabellen mehr geben. Hallo!? Entschuldigung!? Ich habe nie in meinem Leben eine Siegerurkunde bekommen, bin ich deswegen psychisch geschädigt? Ich glaube, wir sind da auf dem völlig falschen Weg. Meine Eltern hatten mir damals schon klargemacht, okay, du hast keine Siegerurkunde bei den Bundesjugendspielen, dafür bist du ganz gut in Mathe. Und genau dafür sind Eltern und Lehrer doch da.

Waren die Bundesjugendspiele nicht frustrierend für Sie?

Nein, wir hatten riesigen Spaß dabei. Wir saßen den ganzen Tag auf dem Sportplatz herum und machten Blödsinn. Toll! Mein Kumpel Horst hatte beim Schlagballweitwurf den Ball immer aus dem Stadion geworfen. Alle warteten darauf, dass Horst dran war, und dann wurde das Ding wieder über den Zaun geknallt. Großartig! Es war völlig egal, ob ich eine Urkunde bekommen hatte oder nicht.

Was gab es denn für Sie am letzten Montag zu genießen?

Einen Moment, ich gucke mal in meinen Kalender, was ich gemacht habe. Uiuiui, am letzten Montag hatte ich einen Termin beim Kieferchirurgen, das war nicht so schön. Aber meine Freundin Katrin hatte Geburtstag, das war toll. Und ich habe ein wunderbares Stück geschrieben, zu dem mich ein Buch des deutschen Philosophen Wilhelm Schmid über das Schaukeln inspiriert hat. Es war ein großartiger Tag. Und heute habe ich gleich Fußpflege und Massage! Toll!

Apropos genießen: Sie verbringen ihren Urlaub oft auf der Halbinsel Walcheren an der niederländischen Nordseeküste.

Ich liebe Walcheren, weil die höchste Erhebung der Deich ist – für mich als Geher und Fahrradfahrer ein sehr wichtiges Faktum. Ich stehe auch sehr gerne am Meer. Auch wenn es dämlich klingt, aber es erdet mich. Wenn man bis zum Horizont guckt, dann merkt man, wie klein man selbst ist. Das beruhigt doch sehr.

Aber in der Idylle scheint ja auch das Verbrechen zu Hause zu sein, jedenfalls findet sie dort auch Inspiration für ihre Krimis…

Was da alles so passiert, können Sie sich nicht vorstellen. Erst vor zwei Wochen habe ich wieder eine Geschichte fertig geschrieben, meinen vierten Zeeland-Krimi: Der berühmteste Modedesigner der Niederlande, der Wolfgang Joop der Niederlande sozusagen, wird auf dem Laufsteg mit einer riesigen Schneiderschere von hinten erstochen. Ich habe unseren Campingplatz in den Büchern extra umbenannt, sonst würde mich mein Campingplatzbesitzer wahrscheinlich erschießen, wenn jedes Jahr wieder einer auf seinem Platz umgenietet wird.

Wie sind Sie überhaupt zum Krimischreiben gekommen?

Ich hatte ein Buch darüber geschrieben, wie wir zum Camping gekommen sind: „Nie wieder Ferienhaus”. Es war ein großer Erfolg. Dann las ich John Irvings “Witwe für ein Jahr”. In dem Buch geht es darum, dass ein Schriftsteller kein Schriftsteller ist, wenn er nur über seine eigene Geschichte schreibt. Also dachte ich mir eine schöne Liebesgeschichte an der Ahr aus – mit dem Ergebnis, dass sie sich überhaupt nicht verkauft hat. Mein Verlag war anschließend der Meinung, man könnte es vielleicht doch noch mal mit einem Buch über Camping versuchen. Und so kam die Idee auf, was wäre denn der perfideste Mord, der auf einem Campingplatz passieren könnte? So entstand der erste Camping-Krimi „Der Tod hat eine Anhängerkupplung”. Als ich mit dem Schreiben fertig war, hatte ich schon den zweiten Band im Kopf, und dann ist es relativ einfach. Ich habe gerade den vierten Fall beendet und weiß genau, wie der fünfte sein wird. Im Moment macht es mir noch richtig Spaß, aber ich bin auch durchaus bereit, irgendwann zu sagen, es reicht – nicht so wie bei Commissario Soundso mit Hundert Fällen. Das wird mir nicht passieren.

Von Joachim Fuchsberger stammt die Formulierung „Alt werden ist nichts für Feiglinge“. „Wer älter wird, braucht Spaß im Leben“– das ist der Name ihres neuen Buchs. Ein Gegenentwurf?

Zum Teil schon. Es gibt ja Forscher, die sagen, je älter man wird, desto zufriedener kann man werden: Der berufliche Stress ist weg, die Kinder sind aus dem Haus. Natürlich tut hier und da was weh, aber ich glaube, dass man mit sehr viel Spaß älter werden kann. Nach meinen Überlegungen braucht es dafür fünf „L“: Das erste „L“ ist „Laufen“, also Bewegung. Ich mache meine 10 000 Schritte jeden Tag. Das zweite ist „Lernen“. Das heißt, geistig beweglich bleiben, nie aufhören, etwas Neues zu machen. Das dritte ist „Lieben“: Kümmere dich um deine Freunde, deine Verwandten, deine Familie. Das vierte ist „Lachen“: Ohne Humor sind die Unbilden des Alters schlecht zu ertragen. Das fünfte ist „Loslassen“: Man braucht nicht mehr alles.

Fühlen Sie sich selbst denn schon alt?

Nee, ich fühle mich großartig. Ich fühle mich wie 62 und so alt bin ich ja auch.

Wenn Sie auf Tour sind, sehen Sie mehr als das Hotelzimmer von den Gastspielorten?

Wenn ich früher losgefahren bin, dann bin ich um 15 Uhr ins Hotelzimmer gegangen, habe mich eine Stunde aufs Ohr gelegt, um 17 Uhr war Soundcheck, dann bin ich essen gegangen, abends war die Show, um 23 Uhr habe ich geschaut, ob es noch ein Glas Wein in der Hotelbar gibt, am nächsten Morgen bin ich weitergefahren. Mit anderen Worten: Ich habe nichts gesehen. Jetzt ist das anders: Ich fahre in die Stadt, habe mir vorher über eine App herausgesucht, wo man wandern kann, immer Strecken zwischen fünf und sieben Kilometern. Dann gehe ich meine 10 000 Schritte und weiß am nächsten Tag, wie es dort war – ich habe etwas von der Stadt gesehen.