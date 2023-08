Chormusik und buntes Programm beim Brückenfest in Willingen

Teilen

800 Enten und 60 Kuchen: Sowohl beim Entenrennen als auch am Büffet wurden den Besuchern des Brückenfests im Willinger Kurgarten viel geboten. © Tanja Flörsch

Schwungvolle Chorauftritte, ein spannendes Entenrennen und viele gemütliche Stunden: Beim Brückenfest in Willingen herrschte super Stimmung.

Willingen – Angenehmes und vor allen trockenes Wetter, super Stimmung und viele Besucher: Es passte einfach alles beim Brückenfest des MGV Concordia. Auch in diesem Jahr kooperierten der Männerchor und der gemischte Chor mit der Gemeinschaft der Willinger Dunnerkuile. Diese veranstaltete im Rahmen des Brückenfestes das Entenrennen im Kurpark.

Die Veranstaltung begann um 13 Uhr, die beiden Chöre des MGV Concordia gaben ab 15 Uhr ein knappt einstündiges Konzer mit einem bunt gemischten Repertoire. Spätestens bei dem bekannten Schlager von Udo Jürgens „Mit 66 Jahren“ wippte auch der letzte Zuschauer mit seinen Füßen im Takt mit.

Direkt im Anschluss startete das Entenrennen in dem kleinen Bach im Kurpark. 800 Enten gingen dies Jahr an den Start. Schriftführer Jan-Hendrik Keindl berichtete, dass die Willinger Dunnerkuile froh über die regenreichen Tage der vergangenen zwei Wochen waren: So gab es dies Jahr nämlich ausreichend Wasser im Bach. In der Vergangenheit sei es auch schon mal vorgekommen, dass Willinger Landwirte mit vollen Wasserfässern ausgeholfen hatten. Trotzdem fehlte am Samstag so manch einer Ente der Schwung, um eigenständig bis ins Ziel zu kommen. 2,50 Euro war der Preis pro „Entenlos“ und 75 Gewinne hieß es dann zu verteilen. So gab es für das Gewinnerlos eine Hotel-Übernachtung im thüringischen Mühlhausen, die zweitplatzierte Ente bedeutet zwei Heimspielkarten beim Zweitligisten Schalke 04 und der dritte Preis waren Eintrittskarten für den Skisprung-Weltcup 2024. Die Duinerkuile seien froh und dankbar für die Spenden und die Unterstützung der Willinger Betriebe, erklärte Keindl: Ohne diese sei so eine Verlosung gar nicht möglich.

Froh und dankbar sei nämlich auch der MGV Concordia, so die Erste Vorsitzende Henrike Reismann. Beim Brückenfest war das Kuchenbuffet mit 60 verschiedenen Kuchen und Torten reich gedeckt – allesamt selbst gebacken und gespendet von der Willinger Dorfgemeinschaft. Diese war auch tatkräftig etwa bei der Bewirtung der Veranstaltung behilflich war.

Zudem wurden aber auch neben Kaltgetränken wie Limo, Bier und Wein noch Waffeln, Grillspezialitäten, Suppen, Soleier und Willinger Plingen angeboten.

Gegen Abend sorgte dann „DJ Roman“ aus Köln bis 22 Uhr für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung. Gesellig gefeiert werden durfte jedoch aber noch darüber hinaus. (Tanja Flörsch)

Fotos vom Brückenfest in Willingen Fotostrecke ansehen