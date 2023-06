Hängebrücke Skywalk Willingen eröffnet

Von: Wilhelm Figge

Hoch in der Luft neben der Mühlenkopfschanze erstreckt sich der Skywalk Willingen. Am Freitag wurden erste Karten verkauft, Samstag startet der Betrieb vollends. © Wilhelm Figge

Hundert Meter in die Tiefe schauen Besucher auf dem Skywalk Willingen: Die längste Hängebrücke Deutschland wurde eröffnet.

Willingen/Usseln – Die längste Hängebrücke Deutschlands lockt ab Samstag Touristen nach Willingen: Nach Jahren der Planung ist der „Skywalk Willingen“ eröffnet worden. Gesellschafter, Journalisten und einige Touristen bestaunten schon am Freitag die 665 Meter lange Brücke, die in bis zu 100 Metern Höhe den Willinger Mühlenkopf – Standort der Weltcup-Schanze – und den Usselner Musenberg verbindet.

Es sei nicht nur die längste Hängebrücke Deutschlands im tibetischen Stil, erklärte Arndt Brüne, einer der fünf Geschäftsführer. Der Skywalk sei auch die weltlängste Hängebrücke, die ohne zusätzliche Abspannseile auskommt.

Von 100 000 Besuchern gehen die Betreiber aus. Der Willinger Tourismusdirektor Norbert Lopatta hält das angesichts von 1,1 Millionen Übernachtungs- und 4 bis 4,5 Millionen Tagesgästen sogar für eine vorsichtige Schätzung. Die Brücke sei ein Meilenstein in der touristisch eng verknüpften Region: „Das ist für das ganze Sauerland, das ganze Waldecker Land ein Segen“, erklärte er – ursprünglich war die Brücke am Diemelsee geplant gewesen. Der Skywalk richte sich an viele gern gesehene Zielgruppen wie Familien, Wanderer und alle Aktiven, die sich draußen bewegen.

Im Wettbewerb der Tourismusziele sei er dankbar für die Innovation aus der Wirtschaft, erklärte Bürgermeister Thomas Trachte. Die Gesellschafter hatten für die Brücke, Untersuchungen zu Statik und Geologie, Genehmigung und Umgebungsarbeiten mehr als 4,5 Millionen Euro aufgebracht.

Direkt neben der gut erschlossenen Mühlenkopfschanze hätten glückliche Rahmenbedingungen geherrscht. „Hier minimiert sich der Eingriff in die Natur, der anderswo hätte stattfinden müssen.“ Die Betreiber geben an, dass lediglich 100 Quadratmeter Waldfläche den Stützen weichen mussten.

Die Schanze sei dank Standseilbahn, Führungen und Loipeneinstiegen ohnehin das ganze Jahr ein Ausflugsziel, erklärte Markus Hensel vom Ski-Club Willingen. Beim Weltcup wird der Skywalk gesperrt, Fernsehkameras finden aber auf der Brücke Platz und für Werbung kann sie dann auch genutzt werden.

Derzeit öffnet der Skywalk von 9 bis gegen 21 Uhr. Das wird je nach Jahreszeit und Wetter angepasst, die Hängebrücke öffnet nur bei Helligkeit. Der Eintritt kostet elf Euro, für Kinder von 6 bis 15 Jahren 8,50 Euro.

Anreise und Ticketverkauf für die Hängebrücke Skywalk Willingen

Der Einstieg auf die Hängebrücke Skywalk Willingen ist sowohl vom Mühlenkopf als auch vom Musenberg aus möglich – dort gibt es Ticketautomaten zur bargeldlosen Bezahlung. Vom Stryckparkplatz zwischen Usseln und Willingen sind es rund 1,2 Kilometer Fußweg zum Musenberg-Einstieg. Am Parkplatz befindet sich auch die Bushaltestelle Abzweig Stryck.



Am Auslauf der Mühlenkopfschanze ist zu den Öffnungszeiten der Standseilbahn, also Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16.45 Uhr, auch der Ticketkauf an der Kasse möglich. Parkplätze gibt es an der Schanze und im Stryck. Es gibt auch Kombitickets, um mit der Standseilbahn hochzufahren, alternativ führen ein 1,8 Kilometer langer Wanderweg und eine schmale, steile Treppe zum Mühlenkopf-Einstieg.



Karten gibt es auch an der Ettelsberg-Seilbahn und dem Sessellift K1. Von den Bergstationen führen Wege zur Hängebrücke. Der Willinger Wanderweg W1 führt zum Fuß und zum Anlauf der Schanze, der W6 kommt am Auslauf vorbei. Dorthin gelangen Wanderer auch auf dem Usselner Weg U1. Der U3 und der Milchpfad verlaufen in der Nähe, der Weg zum Skywalk ist schon ausgeschildert.



Regeln für den Zutritt zur Hängebrücke Skywalk Willingen

Fahrräder können auf den Skywalk nicht mitgenommen werden, auch Haustiere sind nicht erlaubt. Mit 1,30 Metern Breite ist der Gehweg auch für Kinderwagen und Rollstühle zu eng. In Zukunft soll es spezielle Öffnungstage geben, an denen der Skywalk als Einbahnstraße für Rollstuhlfahrer geöffnet wird.



Keinen Zugang erhalten alkoholisierte Personen. Auch auf anstößige Kleidung, Musikanlagen und Verkaufsartikel für Junggesellenabschiede muss verzichtet werden – sonst ist wie schon in den Seilbahnen kein Zutritt gestattet. Mindestens an den Wochenenden wird das mit Personal kontrolliert, das auch über einen Alkoholtester verfügt, erklärt Arndt Brüne. Da würden erst mal Erfahrungswerte gesammelt. wf/red

