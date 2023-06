Die Sommerkonzerte „Kultur & Begegnung“ im Upland starten wieder

Wilhelm Figge

Zum Auftakt der Konzertreihe gestaltet unter anderem der Gemischte Chor „TonArt" einen musikalischen Abend.

Konzerte in allen Willinger Ortsteilen verspricht die Sommerreihe „Kultur & Begegnung“. Die zweite Auflage geht über das Upland hinaus.

Willingen (Upland) – Die im vergangenen Jahr gestartete Sommerkonzertreihe „Kultur & Begegnung“ wird ab Donnerstag, 22. Juni, fortgesetzt. Mit ihr hatten der Evangelische Gesamtverband Upland und die Gemeinde Willingen die früher üblichen Kurkonzerte wieder aufgenommen, aber in eine neue Form gebracht.

Die Konzertreihe bietet möglichst viele heimischen Musizierende und auch Gästen von außerhalb. Eine „kleine“ Form von Konzerten soll es sein, etwa eine Stunde lang. Fast immer finden sie donnerstags statt, aber nicht immer zur gleichen Zeit. Besucht werden dabei sehr unterschiedliche Orten: besondere Plätze in der Natur, Kirchen, Dorfgemeinschaftshäusern und auch Kurparks. In jedem Dorf des Uplands und auch darüber hinaus findet mindestens ein Konzert statt. Neu dabei sind Rhena und Schweinsbühl, erklärt Pfarrerin Katrin Schröter.

Die Musiker treten dabei meist nicht in ihren Heimatorten auf, sondern in der Nachbarschaft. Das stärkt den Aspekt der Begegnung: verschiedene Orte kommen zusammen, ebenso wie verschiedene Generationen und auch Einheimische mit Gästen. Dazu bei trägt auch eine lockere Atmosphäre, wo es möglich ist mit Bewirtung. Gastgeber sind Vereine, Ortsbeiräte und Kirchenvorstände. Die Pfarrerinnen und Pfarrer gestalten den Rahmen, aber ganz bewusst nicht in Gottesdienst-Form.

Die Willinger Alphornbläser gestalten den Auftakt der Sommerkonzert mit.

Das Programm 2023 beginnt schon am 22. Juni um 19 Uhr mit einem Fest auf dem Kurplatz in Schwalefeld – bei Regen im Haus des Kurgastes. Der Gemischte Chor „TonArt“ Schwalefeld wird zugleich Gastgeber und Mitwirkender sein. Die Sängerinnen und Sänger haben im Januar einen Neustart absolviert: Nach der Coronapause ging es mit der neuen Chorleiterin Paula Saure aus Willingen wieder los. Nun ist die Zeit reif für einen ersten größeren Auftritt. Außerdem werden in diesem Konzert die Alphornbläser Willingen einen großen Teil des Programms gestalten. Der Gemischte Chor wird die Gäste mit gegrillten Bratwürstchen und kühlen Getränken bewirten. Der Eintritt ist wie bei allen Konzerten der Reihe frei. (red/wf)

Das weitere Programm von „Kultur & Begegnung“ Donnerstag, 29. Juni: Barbara-Quartett und Simone Kesper-Suhr an der Orgel in der Kirche Schweinsbühl ab 18.30 Uhr.

Donnerstag, 6. Juli: Kantorei Willingen im Garten des Seniorenheims „Haus am Kurpark“ um 16.30 Uhr.

Samstag, 15. Juli: Stefan Kammerer an der Orgel und Philipp Severing an der Trompete in der Evangelischen Kirche Willingen ab 17 Uhr.

Donnerstag, 27. Juli: Die Band des Samstagmorgen-Orchester der Musikschule Korbach am Bömighäuser See ab 19 Uhr.

Freitag, 4. August: Posaunenchor Usseln – zuerst um 18.15 Uhr am Willinger Seniorenheim, um 19 Uhr am Platz zwischen Begegnungscafé und Pflegehotel.

Donnerstag, 17. August: Fest mit Posaunenchor und MGV Eimelrod in der Scheune des Landgasthofs Sauer ab 19 Uhr.

Donnerstag, 24. August: Gemischter Chor Liedertafel Schweinsbühl im DGH Hemmighausen ab 19 Uhr.

Sonntag, 3. September: Die Schützenblaskapelle Willingen holt ihr Konzert an der Grillhütte Neerdar von 12 bis 14 Uhr nach.

Donnerstag, 7. September: Concordia-Chöre Willingen im Usselner Diemelsaal, ab 19.30 Uhr.

Donnerstag, 14. September: Diemelspatzen im DGH Welleringhausen ab 19 Uhr.

Donnerstag, 21. September: Jugendorchester des Musikvereins Rhena in der Gemeindehalle Rattlar, ab 18 Uhr.

Donnerstag, 28. September: Duo „TonArt“ aus Korbach in der Thomaskirche Rattlar, ab 19 Uhr. (red/wf)