Ein-Mann-Theater gibt Uplandschülern Einblicke in Revolution von 1848/49

Von: Wilhelm Figge

In mehr als einem Dutzend Rollen hat Tino Leo an der Uplandschule Willingen das Geschehen 1848/49 gezeigt. © Wilhelm Figge

In 45 Minuten durch die Revolution von 1848/49, ihre Vorgeschichte und Folgen: Tino Leo hat mit atemlosen Ein-Mann-Theater an der Uplandschule Eindruck hinterlassen.

Willingen – Abgehetzt und außer Atem kommt der Mann auf der Bühne in der Aula der Uplandschule an. Er ist auf der Flucht: „Die Revolution frisst ihre Kinder – mich zu Beispiel.“ Als Johann Adam von Itzstein stellt er sich vor und wundert sich nicht, dass die Schüler ihn nicht kennen.

Vieles über die Revolution von 1848/89, die Frankfurter Nationalversammlung und die in der Paulskirche entstandene Verfassung sei kaum noch bekannt. Die Veranstaltungsreihe „175 Jahre Paulskirche: Unsere Demokratie – Deine Freiheit“ des Landes soll das ändern. In ihrem Zuge hat Tino Leo ein von ihm verfasstes Ein-Personenstück gezeigt.

In der Rolle Johann Adam von Itzsteins setzt er den Rahmen – der liberale Politiker war schon in der Mainzer Republik von 1793 aktiv, genoss hohe Popularität und versuchte 1848/49, die Revolutionäre beisammen zu halten. Um „40 Jahre Geschichte in 45 Minuten zu packen“ springt Tino Leo immer wieder in andere Rollen. Die leidenschaftliche Darbietung liefert keinen leicht zu folgenden Überblick über historische Daten – zeigt aber eindringlich die Beweggründe aller Handelnden.

Da ist ein arroganter Fürst Metternich, der sich mit dem Sektglas in der Hand beim Wiener Kongress 1815 über das Ende der Revolution und das Wiedererstarken der Könige freut, das mit Spitzeln und Geheimdiensten abgesichert wird. Leo spielt viele Revolutionäre: Mal schäumen sie vor Wut auf die Fürsten. Mal sind sie euphorisch, als die Revolution Erfolge feiert und beim Einzug der Abgeordneten ganz Frankfurt in Schwarz-Rot-Gold schwimmt. Dann Verfallen sie in Streit: Republik oder Monarchie? Deutschland mit oder ohne Österreich?

Auch Leute von der Straße stellt er dar: Erst mal finden sie ganz gut, dass sie Wahlrecht haben – sie sind ja keine Tagelöhner oder Frauen. Später überwiegt auch hier der Zorn: Die Armut schwindet nicht, und dass das Parlament notgedrungen einem unpopulären Waffenstillstand mit Dänemark zustimmt, kostet es Rückhalt.

Und schließlich ist da ein vor Verachtung für die Liberalen triefender Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV., der abwartet und die Revolution schließlich ins Messer laufen lässt, als er die Kaiserkrone ablehnt. Mit der Niederschlagung der letzten Aufstände im Südwesten kommt es zu einem der wenigen ruhigen Momente des Stücks – einer verwitweten Mutter, die das Badische Wiegenlied singt: „Und wer nicht schläft, in guter Ruh, dem drückt der Preuß die Augen zu.“

Immerhin zeigt der Revolutionär Itzstein sich am Ende sicher, dass Teile der Verfassung, die allgemeines Wahlrecht, Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit vorschrieb, noch 100 Jahre später Wirkung zeigen sollten.

„Wir können heute nur so leben, weil es diese Leute gab“, unterstrich Tino Leo zum Auftakt einer Gesprächsrunde. Die Frage, ob die Schüler der Handlung folgen konnten, erntete mehr Nicken als Kopfschütteln. Auch auf die Wortmeldung eines Schülers, der sich mit dem Funktionieren der Demokratie unzufrieden zeigte, ging Leo ein: Die Meinung müsse er sagen dürfen, allgemein ließen sich andere Ansichten nicht wegignorieren. Er betonte auch: „Wir können etwas verändern – das geht in anderen Staatsformen nicht.“

Den von der Landeszentrale für politische Bildung bezahlten Auftritt besuchten Schüler der neunten, elften und zwölften Klassen. (wf)