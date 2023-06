Eröffnungstermin für Hängebrücke Skywalk Willingen steht fest

Von: Wilhelm Figge

664 Meter lang, 100 Meter hoch, 120 Tonnen schwer: Der Skywalk in Willingen nähert sich der Vollendung. © Skywalk Willingen/pr

Ein heiß erwartetes Projekt in Willingen steht in den Startlöchern: Die Eröffnung der Hängebrücke Skywalk steht unmittelbar bevor.

Willingen/Usseln – Nach sieben Jahren der Planung, der Genehmigung und letztlich des Bauens ist es so weit: Die Hängebrücke Skywalk geht am Samstag, 1. Juli, in Betrieb. Die längste Fußgängerhängebrücke Deutschlands ist vom Stryckparkplatz wie auch direkt von der Mühlenkopfschanze zu erreichen – gerade, um den Betrieb zum Start zu entspannen, bittet Geschäftsführer Arndt Brüne um die Anreise über den Ettelsberg – an den Liften gibt es Tickets, ein Weg führt zum Skywalk.



Er schwärmt vom filigranen Bauwerk, das bis zu 100 Meter über dem Strycktal hängt: „Es ist nicht wie im Himmel, aber nah dran.“ Vielen Verantwortlichen gebühre Dank: Dem Ski-Club Willingen und der Waldeckischen Domanialverwaltung, der Gemeinde Willingen und dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. (wf)