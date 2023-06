Wanderereignis „Extrem-Extrem“ führt vom Diemelsee nach Korbach, Willingen und zurück

150 Kilometer Strecke vom 22. bis 24. Juni

+ © extrem-extrem/Martin prasch/Powerwalkers.de Der Wandermarathon Extrem-Extrem gilt als einer der längsten und härtesten Veranstaltungen seiner Art. Auf 150 Kilometern führt die Tour vom Diemelsee nach Korbach, Willingen und zurück. © extrem-extrem/Martin prasch/Powerwalkers.de

Bei der Langstrecken-Tour „Extrem-Extrem“ werden wieder ambitionierte Wanderer in Willingen, Korbach und Diemelsee erwartet. Anmeldungen sind noch möglich.

Diemelsee/Korbach/Willingen – Der Mensch ist zum Laufen geboren, ausdauernde Bewegung war früher überlebenswichtig. Diese Gedanken und zu welch enormen Leistungen der menschliche Körper deshalb imstande ist, heben die Veranstalter von „Extrem-Extrem“ hervor: Der 150 Kilometer lange Wandermarathon, der vom 22. bis 24. Juni durch die ausrichtenden Kommunen Diemelsee, Korbach und Willingen führt, gehöre zu den längsten und härtesten seiner Art.

Auch wenn die Evolution jeden Menschen im Grunde seines Wesens zum Extrem-Wanderer gemacht habe, sollte niemand völlig untrainiert an den Start gehen. Doch, ob jemand ins Ziel kommt oder „auf der Strecke“ bleibt, entscheide in der Regel die mentale Stärke. Erfahrene Läufer wüssten: „Irgendwann spürt man seine Beine nicht mehr – und dann fängt das eigentliche Wander-Erlebnis an.“ Beim Durchhalten helfen auch die Mit-Wanderer. Zusammenhalt ist angesagt, einer hilft dem anderen, auch wenn es den Lauf unterbricht.

Stausee, Hansestadt, Naturpark: Von Heringhausen am Diemelsee über Korbach in Richtung Willingen und wieder zurück müssen die Wanderer mehr als 150 Kilometer und rund 3500 Höhenmeter hinter sich bringen – in 48 Stunden, mit nur kurzen Pausen und ohne Schlaf.

Gründe, sich das „anzutun“, gebe es ausreichend: die eigenen Grenzen ausloten, das Erfolgserlebnis spüren, Körper und Geist in Einklang bringen. Abseits der Straßen unterwegs zu sein, aufgehoben sein in der Natur, ihre Kräfte unmittelbar erleben und akzeptieren, das seien prägende Erfahrungen.

2022 starteten 139 Teilnehmer, 93 erreichten das Ziel. Der erste war schon nach sage und schreibe 25,5 Stunden wieder da – bisherige Bestzeit. Doch Rekorden rücken in den Hintergrund, beim Wandermarathon sei der Weg das Ziel.

Auch in diesem Jahr erwarten die Veranstalter wieder rund 150 Teilnehmer. Die Anmeldelisten sind freigeschaltet und die ersten Startplätze waren in kürzester Zeit belegt. Einige sind noch frei. Anmeldungen und Informationen unter www.extrem-extrem.de. Unterwegs gibt es neun Verpflegungsstationen, ein Fahrdienst holt Wanderer ab, die die Tour abbrechen müssen. Die Startgebühr beträgt 115 Euro. red