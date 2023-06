Viva Willingen: Fantastische Stimmung bis zum Ende

Zehn Jahre gab es Viva Willingen am Fuße des Ettelsberg – bei der letzten Auflage des Festivals der guten Laune feierten nun noch einmal rund 20 000 Schlagerfans ausgelassen und bei bestem Wetter. © Mark-André Hiller

Bereits am frühen Samstagmorgen zog es die ersten zum Veranstaltungsgelände. Um 11 Uhr öffneten die Tore und wenig später war es so weit: Karsten Epler begrüßte zum ersten Mal die Partycrew im Sauerland. Bei seinem Debüt lieferte der DJ und Moderator perfekt ab. Animation pur gab es in den kurzen Pausen zwischen den einzelnen Auftritten der Künstler.

Als erstes startete Schäfer Heinrich mit seinem Bühnenprogramm und brachte die Menge am Ettelsberg schon einmal in den richtigen Schwung. Danach gaben sich die Künstler nach und nach das Mikro in die Hand.

Es folgte Ina Colada, bevor Stefan Stürmer von Anfang an mit Vollgas das Publikum elektrisierte. Dann ging es Schlag auf Schlag mit Tobee und Julian Sommer, welche die Menge weiter anheizten. Es folgte der Mann im roten Anzug und mit seinem neuen Hit „Maradonna“. Mit Tommy Fieber zusammen auf der Bühne stand der Newcomer Rumbombe – aber auch da konnten die Fans bereits jede Zeile mitsingen. Weiter ging es mit Peter Wackel, Frenzy und Anna Maria Zimmermann, bevor Micky Krause „die Hütte abriss“.

Die Gruppe „Remmi Demmi Boys“ aus Köln feierte ausgelassen auf der Bühne und riss jeden mit ihrer Euphorie mit. Die Musiker zeigten sich teilweise kostümiert und machten deutlich, dass sie auf keiner Bühne fehlen dürfen. Die Partystimmung riss nicht ab. Weiter ging es mit Lorenz Büffel, den Zipfelbuben, Tim Toupet und Axel Fischer, bevor Isi Glück das Publikum in ihren Bann zog. Ihr Ohrwurm-Garant „Delfin“ durfte dabei natürlich nicht fehlen.

Ikke Hüftgold und Oli P. gehörten ebenso zum Programm wie Newcomerin Annabel Anderson. Mia Julia sorgte für einen fantastischen Abschluss auf der Viva-Willingen-Bühne, ehe Karsten Epler allen Künstlern dankte und den Festival-Initiator Horst Schröder für einen großen Applaus noch einmal auf die Bühne holte. Ein Feuerwerk rundete das letzte Viva Willingen ab – im kommenden Jahr findet das Schlagerfestival in Medebach statt.

Von Mark-André Hiller

