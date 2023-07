Festival „Eimelrock“ bringt am 22. Juli sechs Bands nach Eimelrod

Von: Wilhelm Figge

„Custom Gauge“ aus Schmallenberg sind einer der Headliner bei „Eimelrock“. © pr

Ein Festival in Eimelrod: Rockmusiker aus Waldeck-Frankenberg und dem Sauerland stehen am 22. August bei „Eimelrock“ auf dem Programm.

Willingen-Eimelrod – Rockmusik, Punkrock und Hardcore, Coversongs und eigene Stücke, sechs Bands und hunderte Zuschauer: Das Festival „Eimelrock“ verspricht am Samstag, 22. August, einen ungewöhnlichen Tag im Dorf mit seinem kaum 450 Einwohnern. Mitglieder der Band „Lauschgift“ haben das Festival angestoßen.

Schlagzeuger Daniel Bärenfänger erzählt, wie es dazu kam, die anderen Musiker in seinen Heimatort Eimelrod zu holen: Bassist und Sänger Dominik Wefer hatte die Idee, mit dem Festival „Medekrach“ 2022 etwas für die Region, Bands und Rockliebhaber zu tun – bei der Veranstaltung hatte „Lauschgift“ einen seiner ersten Auftritte. Knapp ein halbes Dutzend Bands hatte für eine Fortsetzung 2023 zugesagt, die aber abgesagt werden musste. Derweil hatte Daniel Bärenfänger sich mit dem Gastwirt Axel Sauer schon mal unterhalten, ob die Gruppe nicht mal in Eimelrod auftreten wolle. Eines führte zum anderen: Bands, die in Medebach aufgetreten wären, meldeten sich. „Es ist ein Selbstläufer geworden“, sagt Dominik Wefer.

Erster „Headliner“ sind „Davy Jones“ aus Lennestadt: Das Punkrock-Trio steht seit 2014 auf der Bühne. Zweite Band ganz oben auf dem Programm sind „Custom Gauge“ aus Schmallenberg – „nette Kerle, die schnellen und wütenden Hardcore-Punk spielen.“

„Davy Jones“ aus Lennestadt standen schon auf vielen Bühnen - am 22. Juli folgt die in Eimelrod. © Christian Thomas/pr

Auch „Iller“ aus Frankenberg ist mit selbst geschrieben Songs zwischen Punk, Hard-Rock und Alternative dabei. „In Pawn“ aus Medebach zeigen sich mit Post-Hardcore experimentierfreudig. Im weiten Feld zwischen Rock, Punk und Metal sind auch „Lauschgift“ selbst zuhause. Zusätzlich zu den für „Medekrach“ vorgesehenen Gruppen wurde auch die Upländer Cover-Band „A Fading Memory“ gewonnen. Es fanden sich auch Techniker bereit, die Bands bei ihrem Auftritt zu unterstützen.

So gut sich der musikalische Part des Festivals zusammenfand, blieb doch viel zu organisieren, hält Dominik Wefer fest. Die Gemeinde genehmigte die Veranstaltung auf dem gepflasterten Platz beim Sportplatz mit der Auflage, dass um 22 Uhr Schluss sein muss – deshalb auch der recht frühe Beginn um 15 Uhr, nach der Mittagsruhe. Die Veranstalter mussten Security engagieren. Parkplätze befinden sich auf der Wiese hinter dem Sportplatz, im Ort aufgestellte Beschilderung soll Besucher ohne Probleme dorthin führen. Als offizieller Veranstalter wurde der Landgasthof Sauer gewonnen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

250 Gäste bräuchten sie mindestens, erklärt Dominik Wefer – aber er hoffe auf 400 bis 500 Besucher. Platz böte die Veranstaltungsfläche für bis zu 1000. Die Bands machen kostenlos mit – Fans können ihnen an einer Spendenbox etwas gutes tun.

„Ich hab mir eigentlich immer gedacht, ich mache so was, wenn ich mal in Rente bin“, sagt Daniel Bärenfänger angesichts des Aufwands. Er sei gespannt, wie das Festival angenommen wird. Dominik Wefer hofft bereits, über dieses Jahr hinaus etwas auf die Beine stellen zu können.

Der Eintritt zum „Eimelrock“ kostet fünf Euro. Einlass in der Straße „Am Mühlenbach“ ist um 14 Uhr, Beginn um 15 Uhr. (wf)