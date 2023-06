Geldautomat gesprengt: Täter flüchten nach Unfall in Usseln im Bus

Von: Philipp Daum

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Vellmar ließen die Täter das unfallgeschädigte Fluchtfahrzeug bei einer Tankstelle in Usseln stehen. © Wilhelm Figge

Nach der Geldautomatensprengung in Vellmar in der Nacht zum vergangenen Freitag und der anschließenden Flucht der drei Täter unter anderem über Usseln (wir berichteten) gibt es neue Erkenntnisse.

Wie die Kriminalpolizei am Dienstag, 20. Juni, mitteilte, waren die drei Männer nach dem Unfall mit ihrem Auto in Usseln und der weiteren Flucht zu Fuß schließlich mit einem Bus nach Winterberg gefahren.

Um 6:57 Uhr am Freitagmorgen hatten sie den Bus an der Haltestelle Winterberg-Pforte im Hochsauerlandkreis verlassen. Dort verliert sich ihre Spur bislang.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am Freitagmorgen gegen 7 Uhr in Winterberg möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit der Flucht der drei Täter im Anschluss an die Busfahrt gemacht haben und weitere Hinweise dazu geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter der Telefonnummer: 0561/910-0 entgegen.

Zwei der Täter können wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank. Einer von ihnen war bekleidet mit dunklen Schuhen, dunkler enge Hose und dunklem Oberteil, der andere trug dunkle Schuhe mit heller Sohle, eine dunkle Hose mit heller Applikation im Knöchelbereich sowie ein dunkles Oberteil.

Der dritte Täter ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß mit kräftiger Statur. Bekleidet war er mit dunklen Schuhen, dunkler Hose mit heller Applikation sowie einem dunklen Kapuzenpulli. Die drei Männer sollen laut Zeugen einen dunklen Teint gehabt haben und in einer ausländischen Sprache miteinander gesprochen haben. red/dau