Geldautomat in Vellmar gesprengt, Fluchtauto in Usseln aufgefunden

Von: Philipp Daum

Unbekannte Täter haben am heutigen Freitagmorgen gegen 3.45 Uhr in einem Einkaufszentrum in Vellmar bei Kassel einen Geldautomaten gesprengt. Anschließend sind die Täter mit einem weißen Audi vom Tatort geflüchtet, der gegen 05.30 Uhr unfallbeschädigt und verlassen in Usseln aufgefunden worden ist. © Friso Gentsch/dpa

Unbekannte Täter haben am heutigen Freitagmorgen gegen 3.45 Uhr in einem Einkaufszentrum in Vellmar bei Kassel einen Geldautomaten gesprengt. Anschließend sind die Täter mit einem weißen Audi vom Tatort geflüchtet, der gegen 05.30 Uhr unfallbeschädigt und verlassen in Usseln aufgefunden worden ist. Das teilte das Polizeipräsidium Nordhessen mit.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der flüchtige Audi, der direkt nach der Sprengung ein Fahrzeug eines Sicherheitsdienstes gerammt hatte und zu dieser Zeit mit zwei Personen besetzt war, um kurz nach 4 Uhr von einer Polizeistreife gesichtet werden. Durch den ebenfalls in die Fahndungsmaßnahmen einbezogenen Polizeihubschrauber konnte schließlich das Fluchtfahrzeug, ein weißer Audi RS 5, unfallbeschädigt an einer Tankstelle in Usseln festgestellt werden. Von den flüchtigen Tätern fehlt bisher jede Spur, daher werden Autofahrer in der Region gebeten, keine Anhalter mitzunehmen.

Wer Hinweise zur eigentlichen Tat in Vellmar, zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich Usseln oder sonstige Hinweise geben kann, die mit der Geldautomatensprengung und der anschließenden Flucht in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kassel unter Tel.: 0561-9100 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.