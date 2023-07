Herbert Trachte neuer Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Willingen-Upland

Teilen

Geehrte und Besucher: (von links) Esther Dilcher, Thorsten Kesper, Heidi Schmirler, Manfred Querl, Detlef Ückert, Reinhold Lohmar, Latif Hamamiyeh Al-Homssi, Karl-Heinz Plischke, Gerd Wilke und Reinhold Pfennig. © pr

An der Spitze des SPD-Ortsvereins Willingen-Upland gibt es einen Wechsel: Herbert Trachte folgt in der Doppelspitze mit Thorsten Kesper auf Detlef Ückert.

Willingen (Upland) – Nach fast zwei Jahrzehnten Vorstandsarbeit stand Detlef Ückert nicht weiter als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Willingen-Upland zur Verfügung. Die Doppelspitze des Vorstandes besteht nun aus Herbert Trachte und dem wiedergewählten Thorsten Kesper.

Als Stellvertretende Vorsitzende wurden Manfred Feistner und Heidi Schmirler gewählt. Die Schriftführung übernimmt Katja Pfeil, ihre Vertretung Heidi Schmirler. Zum Kassierer gewählt wurde Reinhold Pfennig, vertreten durch Thorsten Engelbracht, Als Beisitzer im Amt sind Stefan Scharnhorst, Dirk Scholz und Karl-Heinz Plischke. Die Kassenprüfung wird von Manfred Querl und Reinhold Lohmar durchgeführt.

Mehrere Genossinnen und Genossen wurden bei der wegen den Corona-Einschränkungen lang erwarteten Mitgliederversammlung für ihre langjährige Mitgliedschaft und ihr Engagement in der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Kommunalpolitik geehrt. Für 50 Jahre waren dies Heidi Schmirler, Reinhold Pfennig, Gerd Wilke, Karl-Heinz Plischke und Herbert Wittenborn. Für 40 Jahre geehrt wurden Reinhold Lohmar, Manfred Querl, Detlef Ückert, Wilhelm Müller und Herbert Trachte. In einer Schweigeminute wurde verstorbener Mitglieder geehrt, besonders erinnert wurde an Karl-Wilhelm Schweinsberg, der über viele Jahrzehnte die Kommunalpolitik und den Ortsverein prägte.

Neben den Berichten aus dem Ortsverein und der Fraktion in der Gemeindevertretung gab Esther Dilcher einen tiefen Einblick in die Berliner Bundespolitik. Latif Hamamiyeh Al-Homssi nutzte seine Zeit zur Vorstellung seiner Person und stimmte in den kommenden Landtagswahlkampf ein. (red)