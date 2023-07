Hermann Saure ist Schützenkönig in Willingen

Von: Wilhelm Figge

Dem neuen Willinger Königspaar Hermann und Vanessa Saure gratulierten die Ritter (von links) Tizian Virnich, Frank Wilke und Olaf Wilke. © Wilhelm Figge

Einen spannenden Vierkampf samt Brüder-Duell und letztlich ein junges Königspaar bescherte der Schützenfestmontag den Willingern.

Willingen – Einen spannenden Vierkampf inklusive eines Wettstreits zwischen zwei Brüdern haben die Besucher des Willinger Königsschießens erlebt: Letztendlich setze sich Hermann Saure gegen seinen Bruder Walter, Sven Topp und Markus Behlen durch.

Dadurch, dass der 97. Schuss den Vogel von der Stange holte, bekommt die Willinger Schützengesellschaft ein junges Königspaar: Hermann Saure ist 26, seine Frau Vanessa 25 Jahre alt. Erst vor vier Wochen haben sie geheiratet. „Er wollte noch einen draufsetzen“, sagt die neue Königin lachend. Hermann Saure ist Kälteanlagenbauer mit Meistertitel, seine Frau ist Intensivkrankenschwester. Beide fahren gerne Motorrad. Noch etwas, das sie gemeinsam haben: Ihre Väter waren schon Schützenkönige. Walter Saure regierte 2006/07 und wurde gleich darauf Schützenkaiser; der Vater der Königin, Hendrik Bangert, holte den Vogel vor genau 20 Jahren von der Stange.



Favoriten seien nicht gehandelt worden, hatte Moderator Jens Kramer den gut gelaunten Gästen im Besucherzentrum erläutert – kaum hatte er das gesagt, war das Quartett vollständig, das um die Königswürde rang. Schon um die Ritterwürden, die durch Abschießen der Insignien erlangt werden, hatte es spannende Wettkämpfe gegeben: Scheibe für Scheibe zerlegten die Schützen den Apfel – Tizian Virnich schoss letztlich das letzte Teil ab. Beim Zepter lief es ganz ähnlich: Mancher Schütze dachte, er sei schon Ritter – doch ein Splitter blieb hängen, bis Frank Wilke mit dem 125. Schuss abräumte. Schon neun Schüsse später ergatterte wiederum sein Bruder Olaf die Krone.



Schon am Sonntagabend hatten die Jungschützen von 18 bis 25 Jahren ihren König ausgeschossen: Lars Vogel ging als Sieger hervor und holte die Kette zurück, die sein Bruder vor zwei Jahren ergattert hatte. Das war sein Ziel: „Ich bin total glücklich. Es haben viele mitgeschossen und ich hätte nicht gedacht, dass der Vogel so früh fällt“, erklärte der 24-jährige Fliesenleger.



Dass der König nur zwei Jahre älter ist als der Jungkönig, passt ins Bild: Vorsitzender Georg Schran zeigte sich mehrmals hoch erfreut über die vielen Jungschützen, welche die Schützengesellschaft gewonnen hat und die das Fest bereicherten – noch während des Schießens gab Jens Kramer mehrere Neueintritte bekannt.



Doch auch verdiente Schützenbrüder bekamen Aufmerksamkeit: Frank Wilke und Christoph Bangert wurden nach 16 Jahren als Vorsitzende von ihren Nachfolgen Jörg Virnich und Georg Schran geehrt, zusammen mit Thorsten Lohmar, der zwölf Jahre lang als Kassierer tätig war. Sie erhielten die Ehrennadel des Hessischen Schützenbundes. Für 25-jährige Mitgliedschaft in der Schützengesellschaft geehrt wurden Henrike Querl, Pascal Kesper und Andreas Westmeier.



Am Sonntag hatten viele Gäste den Festzug verfolgt. Begonnen hatte der Schützenfestmontag mit dem Wecken, beim Zug durch den Ort wurden Ritter, Königspaar und Kaiser abgeholt, dem Bürgermeister ein Ständchen gespielt sowie das Altenheim und der Kindergarten besucht – der scheidende König Jörg Stremme führte dort eine Polonaise mit den Kindern an. Im Besucherzentrum wurde schließlich zur schwungvollen Musik der „Frankenkracher“ gefeiert und sich auf den Abend vorbereitet, an dem Hermann und Vanessa Saure mit dem Königsball ihre Regentschaft feierlich beginnen. (wf)

