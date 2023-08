Hochheidetag auf dem Kahlen Pön bei Usseln gefeiert

Von: Wilhelm Figge

Die Gäste der Natur näher gebracht haben beim Hochheidetag Wanderungen wie die mit Ruth Bindewald. © Wilhelm Figge

Mit einem bunten Programm inmitten von lila Blüten gab der Hochheidetag auf dem Kahlen Pön bei Usseln Einblicke in einen besonderen Lebensraum.

Willingen-Usseln – Rund 190 Hektar Heiden gibt es noch im Rothaargebirge, erklärt Ruth Bindewald den Wanderern, die sie im Rahmen des Hochheidetags durch die lila Blüten und die Beerensträucher auf dem Kahlen Pön bei Usseln führt. Das sind gut zwei Prozent des Bestands von vor 170 Jahren, als großflächige Beweidung die Kulturlandschaft auf vielen Bergen offen hielt.

Doch auch wenn die heimische Heide im Vergleich zu der im Lüneburg klein ist: Die Hochheide biete vielen seltenen Arten einen Lebensraum und sei reich an Beeren. Darauf, was die Landschaft bietet und was zu ihrem Erhalt notwendig ist, weisen die Naturparks Diemelsee und Sauerland-Rothaargebirge zusammen mit Willingen, Winterberg und Medebach beim Hochheidetag hin, der im Wechsel auf dem Pön und bei Niedersfeld stattfindet.

Auf vielfältige Weise kamen die Besucher der Natur näher: Den Auftakt machte ein ökumenischer Gottesdienst, zu dem auch Wanderungen führten. „Es fühlen sich viele auf dem Berg Gott näher als unten in der Natur des Alltags“, hielt Gemeindereferentin Angelika Schneider fest. Gemeinsam mit Pfarrer Kai Uwe Schröter erinnerte sie an die Geschichte von Hagar, der Nebenfrau Abrahams: Die floh vor ihrer Herrin Sara in die Wüste, wo sie dem Tode nahe einen Engel sah, der ihr klar machte, dass Gott sie sieht: „Ihr Wert ist nicht abhängig von ihrer Arbeit oder ihrer Rolle als Sklavin oder Mutter“, hielt Kai Uwe Schröter fest. Sich darauf zu besinnen, gebe Kraft für den Alltag. Dem Gottesdienst mit rund 100 Teilnehmern verlieh der Usselner Posaunenchor einen feierlichen Rahmen.

Mit drei Wanderungen ließen sich die Heide und ihr Umfeld danach kennenlernen. Ruth Bindewald von der Biologischen Station HSK stellte den Lebensraum vor, der von Heidel- und Preisselbeere sowie Besenheide geprägt ist. Zu seinem Erhalt ist Beweidung durch Schafe und Ziegen nötig, die andere Pflanzen fressen, die sie verdrängen würden. Darüber hinaus sind verschieden schwere Eingriffe wichtig, um überalterte Pflanzen zu ersetzen. Mahd, Schoppern und Plaggen hinterlassen Lebensräume für verschiedene Arten – es sei ein „Mosaik für Biodiversität“.

Dass es in der Heide hoch herging, erläuterte Horst Frese bei einer historischen Führung. Nach den Konflikten zwischen Waldeck und Kur-köln, in deren Zuge ganze Dörfer unter Druck zum Katholizismus konvertierten und später das Gegenteil drohte, wurde die Freigrafschaft Düdinghausen geteilt, die Grenze verlief auch über den Pön. Waldbademeisterin Gisela Biedermann nahm derweil eine Gruppe mit, um beim Schlendern durch den Wald zu lernen, diesen achtsam zu erleben und dabei dem Alltag zu entkommen.

Rund um die Stolberghütte wurde eine Begleitausstellung aufgebaut. Mit unbehandelter Schafswolle und ein paar Bastelutensilien bauten Kinder kleine Schafe. Die „Rollende Waldschule“ der Kreisjägerschaft Hochsauerland bot mit vielen ausgestopften Tieren seltene Einblicke in die Natur. Am Umweltmobil des Naturparks Diemelsee konnten Interessierte mit dem Mikroskop Pflanzen der Heide ebenso untersuchen wie Hornissen. Der Insektenschutzbeauftragte und Imker Wolfgang Jenke hatte ein Bienenvolk und Honig dabei, machte aber vor allem auf den Schutz von Wildbienen aufmerksam, denen zu wenig geholfen werde. Währenddessen genossen die Gäste viele Speisen – auch mit Lamm und Beeren aus der Heide. (wf)

