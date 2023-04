Irmgard und Siggi von der Heide aus Willingen feiern Diamantene Hochzeit

Ein Leben in der Gastronomie

+ © Wilhelm Figge Eingespieltes Team daheim und auf dem Berg: Irmgard und Siggi von der Heide. © Wilhelm Figge

Sie sind ein eingespieltes Team – daheim wie auf dem Ettelsberg. Irmgard und Siggi von der Heide bringen es auf 60 gemeinsame Ehejahre.

Willingen – 60 Jahre sind sie verheiratet, 60 Jahre sind sie zusammen selbstständig: Am Sonntag feiern Irmgard und Siegfried von der Heide ihre Diamantene Hochzeit. Viele „Juwelen“ hätten sie unter ihren Gästen gehabt, erklärt der Hüttenwirt Siggi: „Aber sie ist mein Diamant.“

Die Arbeit mit Gästen zieht sich durch beider Leben: Die geborene Irmgard Hohenhinnebusch stammt aus Schermbeck am Niederrhein, einer Freundin folgte sie nach Willingen. Sie arbeitete in den Bürgerstuben, als sie Siegfried von der Heide kennenlernte, einen gelernten Bäcker und Konditor. Sein Elternhaus ist die Bäckerei Götte in Landau.

Als der Chef von Schumacher-Bräu Süd in Düsseldorf, der Willinger Willi Schäfer, viele Upländer zu sich holte, war auch Irmgard Hohenhinnebusch dabei – und Siggi folgte ihr. Zusammen arbeiteten sie in der Privatbrauerei mit Metzgerei und Frische-Auslage. 1963 heirateten sie in Düsseldorf, feierten ihre kirchliche Trauung in Landau – und machten sich noch im selben Jahr selbstständig.

Stationen in Landau und Arolsen

Sieben Jahre lang betrieben sie den Ratskeller in der Bergstadt. Im kleinen Ort arbeiteten drei Generationen zusammen. „Wir haben viel Freude gehabt an unseren Gästen“, sagt Irmgard von der Heide. Dabei lernten sie auch Diplomatie und in erhitzten Situationen kein Öl ins Feuer zu gießen, sagt ihr Mann. Schon morgens kamen der Bürgermeister und seine Mitarbeiter, im Laufe des Tages war immer Verkehr: „Jeder, der zum Bürgermeister wollte, musste an der Gaststätte vorbei – ich hab natürlich keinen vorbeigehen lassen.“

Nach sieben Jahren wechselten sie nach Arolsen: Das Café-Restaurant Lindenhöhe war ein gutes Speiselokal. Fürst, Kreisausschuss und Rotarier zählten zu den Stammgästen – und wenn Jäger spätabends mit einer geschossenen Wildsau auftauchten, begann ein langer Abend.

Bei einem Spaziergang in Willingen merkte er an, dass auf dem Ettelsberg mehr Leben herrschen könnte – und bekam ein Angebot, die Hütte zu pachten. Seine Frau bestärkte Siggi darin, zeitweise betrieben sie die Lindenhöhe, die Hütte und auch das Café Alt-Willingen parallel, bevor sie sich auf die Hütte konzentrierten. Seit 1977 betreiben sie sie – Siggi arbeitet an den Menschen, Irmgard – erfahren in Küche, Service und Buffet – sei überall. Das operative Geschäft führt nun ihr Sohn. Sie haben zudem eine Tochter und zwei Enkel.

„Bedingungslose Arbeit am Gast“ als Grundlage

„Man sieht da oben den Querschnitt der Gesellschaft“, sagt Siegfried von der Heide. Samstags sei es auch mal etwas derber – aber auch da seien unter den Gästen viele „Hochkaräter“ dabei, die mal abschalten wollten.

Die Gastronomie sei kein einfaches Geschäft, aber sie hätten sich immer ergänzt und sich selbst nie zu wichtig genommen. Wichtig sei das „bedingungslose Arbeiten“ am Gast – das gebe es kaum noch, sagt Siggi von der Heide: „Ware und Geld tauschen kann jeder – das kleine bisschen mehr tut nicht weh.“ Gute Gäste habe nur, wer auf sie zukommt: Da werde zusammen gelacht und geweint, „Nein“ gehöre nicht in den Wortschatz. „Der Gast verdient, das man ihn anlacht“, sagt der Hüttenwirt. „Es ist auch viel einfacher zu lachen, als zu meckern“, sagt seine Frau. Fest stehe: „Was wir den Gästen gegeben haben, ist nicht 100-fach, sondern 100 000-fach zurückgekommen.“

Ein Steckenpferd sei die Alphornmesse. Wenn er daran zurückdenke, dass es bei ihrer Hochzeit noch eine Hürde war, das sie katholisch, aber er evangelisch ist, empfinde er die auf dem Ettelsberg Hand in Hand gelebte Ökumene als ergreifend.

Eine größere Feier wollen sie aus gesundheitlichen Gründen später nachholen, am Hochzeitstag sind sie unterwegs. Die WLZ wünscht dem Paar bereits alles Gute. (wf)