Jahrestreffen Tourismus in Willingen: Nordhessen sollen von „Meine Card Plus“ profitieren

Von: Wilhelm Figge

Über Entwicklung im Tourismus sprachen (von links) Daniel Hankel (IHK), Ulrike Remmers (Regionalmanagement Nordhessen), Thomas Trachte, Florian Pötzsch (Regionalmanagement), Kai Georg Bachmann, Dr. Bernhard Harrer, Jürgen van der Horst, Marko Ackermann (IHK), Oliver Kasties, Norbert Lopatta, Florian Lutz und Markus Exner. © Wilhelm Figge

200 „Gestalter des Tourismus“ sind in Willingen zusammengekommen. Zentrales Thema war die seit zehn Jahren bestehende „Meine Card Plus“ – und ihre geplante Ausweitung zu einer „Jobcard“.

Willingen – Einen Grund zum Feiern sahen Grimmheimat, IHK und Dehoga beim Jahrestreffen Tourismus, zu dem sie nach Willingen geladen haben: Die „Meine Card Plus“ besteht seit zehn Jahren. Jeweils rund 150 Beherbergungs- und Freizeitbetriebe in Nordhessen sind dabei: Gastgeber buchen sie für fünf Euro pro Übernachtung, ihre Gäste erhalten freien Eintritt etwa in Thermen, zu Sommerrodelbahnen, Besucherbergwerken und Museen.

Eine vergleichbare umlagebasierte Gästekarte, die freien Eintritt statt bloß Rabatten biete, gebe es in Deutschland sonst nur im Hochschwarzwald, erklärte Willingens Tourismus-Manager Norbert Lopatta. Pläne, von denen bald auch die Einheimischen profitieren sollen, stellte Kai Georg Bachmann vor, Geschäftsführer des Regionalmanagement Nordhessen: die Ausweitung zur „Jobcard“.

Arbeitgeber sollen ihren Angestellten die Karte für sechs bis acht Euro im Monat kaufen können, sodass diese die Angebote einige Male im Jahr nutzen können. Die Mitarbeiter hätten so eine niedrige Schwelle, neue Aktivitäten kennenzulernen; die Freizeitbetriebe gewinnen Kunden, die Zusatzleistungen buchen und wiederkehren; die Betriebe leisten einen Beitrag zur Mitarbeiterbindung.

Das Staatstheater Kassel gab Einblicke in sein Programm, hier Clara Soyoung Lee und Paul Lugger mit „O mio babbino caro“ aus Gianni Schicchi von Giacomo Puccini. © Wilhelm Figge

Vonseiten der Unternehmen sei es ein interessanter Baustein, die Lebensqualität der Freizeitregion dafür zu nutzen, erklärte Daniel Hankel, Tourismus-Referent der IHK: Bei der Vollversammlung stimmten die mehr als 40 vertretenen Unternehmer einstimmig dafür, die Umsetzung mit 15 000 Euro zu unterstützen. Auch der Dehoga sehe es positiv, Stellen so attraktiver zu machen, erklärte Hauptgeschäftsführer Oliver Kasties.

Die Arbeit an den Plänen sei zu rund drei Vierteln abgeschlossen, erklärte Bachmann: Die Infrastruktur der „Meine Card Plus“ könne genutzt werden. Mit den 150 Freizeitbetrieben laufen Gespräche – bislang seien alle für die Idee offen gewesen.

Sauerland entwickelt Interesse an „Meine Card Plus“

Ein weiteres Projekt befindet sich noch in einer frühen Phase: Eine von Sauerland-Tourismus beauftragte Erhebung habe die „Meine Card Plus“ als beste Gästekarte ausgewiesen, erläuterte Lopatta. Es bestehe Interesse daran, ein kompatibles Angebot zu entwickeln, um gerade im Grenzgebiet die touristische Trennung zu mindern.

Bernhard Harrer von der Tourismusberatung dwif betonte in seiner Laudatio die Bedeutung der in die Gästekarte eingeschlossenen ÖPNV-Nutzung: Der Verkehr sei für drei Viertel der CO2-Emissionen im Tourismus verantwortlich. 80 Prozent der Gäste würden eine Anreise mit Bus und Bahn in Erwägung ziehen, wenn sie sich im Zielgebiet bequem weiter bewegen können. Auch An- und Abreise mit der Karte zu bieten, sei erwägenswert

Lob, aber auch Kritik für „Meine Card Plus“

An der „Meine Card Plus“ sei derweil immer noch Arbeit nötig, sagte Kai Georg Bachmann. So machen in Waldeck-Frankenberg und Kassel viele Betriebe mit, aber im Werra-Meißner-Kreis und Hersfeld-Rothenburg wenige. Es sei ein „Henne-Ei-Problem“: Für Beherbergungs- wie Freizeitbetriebe lohne die Karte nur, wenn auf der anderen Seite genug Teilnehmer dabei sind. Das erfordere weitere Anstrengungen.



Über Erfolge und Verbesserungspotenzial der „Meine Card Plus“ diskutierten Sebastian Erb, Angelika Sarnowitsch, Kai Georg Bachmann, Thomas Behle und Susanne Danz in Willingen. © Wilhelm Figge

Nach den Corona-Einschränkungen liegt die Zahl des ausgegebenen Karten mit rund 70 000 niedriger als zuvor: 100 000 waren es, bis ein großes Willinger Hotel ausstieg. Splitting-Modelle sollen nun ermöglichen, die Karte nur für bestimmte Zimmer-Arten zu buchen. Bürgermeister Thomas Trachte zeigte sich optimistisch, so Betriebe zu gewinnen.



Teilnehmer einer Podiumsdiskussion bewerteten die „Meine Card Plus“ als Erfolg, brachten aber weitere Punkte vor. Die Arolser Schlossführerin Angelika Sarnowitsch merkte an, dass viele Gastgeber die Karte zwar buchen, ihren Gästen aber nicht erklären, was sie alles bringt. Susanne Danz vom Garni Hotel „Seeschlösschen“ Waldeck erhofft sich bessere Taktung im Öffentlichen Personennahverkehr, um die kostenfreie ÖPNV-Nutzung auszukosten. Thomas Behle von den „Aritee Apartments Sonnenschein§ in Willingen kritisierte, dass große Online-Buchungsportale nicht über die Karte aufklären. Sebastian Erb von IRS Consulting, technischer Dienstleister hinter der Karte, betonte: „Wachsen kann und sollte es immer – aber den Erfolg sollte man nicht kleinreden“. (wf)