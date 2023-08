Kinder finden in Willingen heraus, wie eine Kläranlage funktioniert

Von: Wilhelm Figge

Teilen

Wie die Kläranlage bei Schwalefeld funktioniert, haben Kinder im Rahmen des Ferienprogramms „KiWi“ gelernt. © Wilhelm Figge

Da waren nicht nur viele Fragen zu klären: Wie Abwasser gereinigt wird, haben Kinder im Willinger Ferienprogramm gelernt. Die WLZ-Kinderseite war dabei.

Willingen – Es wurde Waschbecken, Toiletten und Abflüsse hinuntergespült oder lief von den Straßen in die Kanäle: Abwasser. Es ist schmutzig, aber das muss nicht so bleiben: In Klärwerken wird es gereinigt.

Im Upland gibt es drei dieser Anlagen, drei Männer arbeiten dort. Einer davon ist Frank Wilke. Er erklärt, was er und seine Kollegen machen: Sie halten die vielen verschiedenen Maschinen am Laufen, untersuchen in ihrem Labor Proben tagtäglich aus dem Wasser und helfen höheren Behörden, wenn diese nachschauen wollen, ob wirklich alles mit dem Wasser in Ordnung ist.

Viel zu entdecken gab es auf dem großen Gelände der Kläranlage. © Wilhelm Figge

Frank Wilke und sein Kollege Max Ullbrich haben Teilnehmern des Ferienprogramms „KiWi“ die große Kläranlage für Willingen und Schwalefeld gezeigt – das Ferienprogramm heißt ausgeschrieben „Kinder in Willingen“, Kirche, Kindergarten und Evangelische Jugend richten es mit Hilfe der Gemeinde aus.

Am auffälligsten sind die beiden mehr als 30 Meter großen Becken in der Mitte, aber Max Ullbrich führt die Kinder erst mal in das Maschinenhaus. Dort kommt das braune Abwasser nämlich an, bis zu 125 Liter pro Sekunde – wenn es mal mehr wird, hat ein Becken der alten Kläranlage am Willinger Ortsrand noch Platz.

Zunächst werden Fremdkörper heraus geholt. In die Kanäle gespülte Steine sinken im ersten Becken zu Boden – sie werden für den Straßenbau wiederverwendet. Aus den Küchen läuft Fett ins Abwasser: Von Natur aus schwimmt es oben, Luftströme helfen dabei, es abzuschöpfen – eine Spezialfirma nutzt es in Biogasanlagen.

Ganz schön tief: Das fast leere Ausgleichsbecken zeigt die Ausmaße der Kläranlage bei Schwalefeld. © Wilhelm Figge

Feuchttücher gehören nicht ins Klo, erklärt Max Ullbrich: Sie lösen sich nicht auf und verstopfen in der Kläranlage die Pumpen. Auch Essen sollte nicht einfach so runtergespült werden: Es würde Ungeziefer in die Kanalisation locken.

Das eigentliche Abwasser kann dann durch Rohre weiterfließen und wird auf die großen Becken verteilt. Zwei Vorgänge helfen, es zu reinigen. Zum einen schwimmen in den Becken unzählige Bakterien und kleine Lebewesen bis hin zu Würmern und Egeln, welche die Verunreinigung im Wasser auf ganz natürliche Weise verarbeiten. Dazu brauchen sie Luft, die ins Wasser gepumpt wird – deshalb blubbert das Wasser. Zum anderen sinken die kleinen Schmutz-Teilchen, die im Wasser herumschweben, im Laufe der Zeit zu Boden – um das zu beschleunigen, wird dem Wasser Eisen zugesetzt: Das macht sie schwerer und sie sinken schneller.

Blick auf Wimperntierchen: Auch im Labor der Kläranlage Schwalefeld durften die „KiWi“-Kinder sich umsehen. © Wilhelm Figge

Durch den Einsatz von Propellern unter Wasser ist ständig Bewegung im Becken: Im Bereich in der Mitte kommt schließlich sauberes Wasser an, das zum Fluss weitergeleitet wird und Richtung Diemelsee fließt. Schlamm, der in der Mitte ankommt, befördern die Maschinen zurück an den Rand. Wenn mehr da ist, landet das in einem eigenen hohen Becken – das ist eine ziemlich faulige Masse. In einem großen Silo wird diese getrocknet: Alle 14 Tage wird die so entstehende muffelige Erde abgeholt und verbrannt – dann lassen sich noch nützliche Stoffe herausholen.

Das alles ist ein ganz schöner Aufwand, hält Frank Wilke am Ende der Führung fest. Aber Trinkwasser sei eben wichtig. Und dass es genug davon gebe, sei nicht selbstverständlich – das brauche Arbeit und die Rücksicht aller, nichts zu verschwenden. (wf)