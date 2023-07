Marcel Behlen ist neuer Schützenkönig in Bömighausen

Von: Wilhelm Figge

Teilen

Die Bömighäuser Schützen lassen Annkathrin und Marcel Behlen hochleben. © Wilhelm Figge

Bömighausen hat einen neuen Schützenkönig: Schreinermeister Marcel Behlen hat den Vogel von der Stange geholt und regiert mit seiner Frau Annkathrin.

Willingen-Bömighausen – Nach einem spannendem Zweikampf hat Marcel Behlen den Vogel von der Stange geholt: Als Schützenkönig in Bömighausen tritt der Welleringhäuser in die Fußstapfen seines Großvaters Ludwig und seiner Vaters Friedrich, die 1968 und 1996 die Königswürde errangen. Drei Jahre repräsentieren er und seine Frau Annkathrin den Bömighäuser Schützenverein.

Schon vor dem Duell um den Königstitel hatte es am Schießstand an der Neerdar einen rasanten Wettkampf gegeben. Da holte Mario Koch, zusammen mit seinem Bruder Marco Vorsitzender des Vereins, schon beim Ehrenschuss die Krone runter. Um die Trophäen schießen in Bömighausen auch die Frauen mit, Luisa Bielau ergatterte das Zepter. Und nur einen Schuss später schoss der Rhenaer Ortsvorsteher Friedrich Bunte den Reichsapfel ab. Auch die Flügel werden in Bömighausen anvisiert, sie hielten etwas länger durch – dennoch kamen die in alphabetischer Reihenfolge schießenden Bömighäuser nicht durchs ganze ABC: Georg Jarofski und der Rhenegger Michael Schlüter errangen die letzten Trophäen.

Die Trophäen ergatterten (von links) Michael Schlüter, Mario Koch mit dem scheidenden König Andreas Müller, Luisa Bielau, Friedrich Bunte und Georg Jarofski. © Wilhelm Figge

Als dies begleitete die Willinger Schützenblaskapelle unter Leitung von Jens Vogel mit schwungvoller Musik, übertönt höchstens von gelegentlichen Fangesängen für die Männer und Frauen am Schießstand. Seit der Ankunft der von Oberst Hermann Schulze angeführten Schützen und des scheidenden Königs Andreas Müller am Dorfgemeinschaftshaus kam nach und nach die Sonne raus, rund um den Schießstand drängten sich Gäste jeden Alters. Schon am Sonntag hatten sie beim Festzug einen schönen Tag erlebt.

Die Moderatoren Markus Potthof und Friedrich Behlen ehrten langjährige Unterstützer des Schützenfests, allen voran die Kanoniere der Bruderschaft St. Barbara: Seit sechs Jahrzehnten eröffnen die Formation der Korbacher Gilde das Königsschießen mit einem Kanonenschuss.

Eine Spende für die Kanone übergaben (von links) Marco Koch und Hermann Schulze an Jochen Brand, Peter Hartmann, Jörn Vesper und Friedrich Weber, Mario Koch gratulierte. © Wilhelm Figge

Bevor ein neuer König die Kanone abfeuern durfte, musste erst einmal der Vogel fallen. Schnell fanden sich mit Marcel Behlen und Lukas Trachte zwei Kontrahenten. Beide ließen immer wieder Splitter von der Stange fliegen, doch es war Marcel Behlen, der rund 80 Minuten nach den Ehrenschüssen den entscheidenden Treffer setzte und jubelte.

Der 32-jährige Schreinermeister hatte es drauf angelegt und vorher schon mit seiner Familie gesprochen. Drei Generationen Schützenkönige aus einer Familie seien etwas besonderes – Großvater Ludwig ist der älteste lebende Regent. Nele, das älteste der drei Kinder des Königspaares, hat als Korbacher Kinderschützenkönigin auch schon Erfahrung als Regentin. Ihr Vater ist in Korbach bei den „Pulwerköppen“ aktiv.. Der Vogel ist übrigens ein Produkt des Welleringhäuser Familienbetriebs – Marcel Behlen selbst hat aber nicht Hand angelegt.

Als die versammelten Schützenkönige, Kameraden und Gäste das neue Königspaar hochleben ließen, fehlten dem neuen Regenten die Worte. Er dankte für den fairen Wettkampf, lud auf einer Runde ein und blickte voraus: „Wir freuen uns auf die nächsten drei Jahre.“ (wf)

Königsschießen der Bömighäuser Schützen Fotostrecke ansehen