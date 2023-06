Jonas Saure ist mit 17 Jahren der bisher jüngste Burschenkönig in Usseln

Nach dem 199. Schuss fällt der Vogel

Der 199. Schuss war der unerwartete Glückstreffer für Jonas Saure, der mit 17 Jahren der jüngste Burschenkönig des Usseler Burschenclubs und der Schützengesellschaft wurde. „Ich kann es noch gar nicht fassen. Es ist das erste Mal, dass ich um den Titel geschossen habe und jetzt gleich das. Das ist perfekt“, sagte Jonas Saure.

Mindestens genauso überrascht und stolz war sein Vater Karl-Friedrich Saure, der von 2015 bis 2016 Schützenkönig war. „Er wird jetzt eine tolle Zeit haben. So jung den Club und die Schützengesellschaft repräsentieren, dass wird er nie vergessen.“

Pünktlich um vier Uhr am Nachmittag waren die 28 Burschen mit den Hauptleuten der Schützengesellschaft von der Schützenhalle zum Schießplatz an der Lohwaldschanze ausgezogen. Mit jeweils zwei Schuss legten sie zunächst auf die Insignien Krone, Zepter und Reichsapfel an. Die Krone konnte Hermann Vogel mit nach Hause nehmen, das Zepter fiel, wie im vergangenen Jahr, bei Luca Kotthaus und der Apfel bei Dario Peters.

Um eine Ehrenscheibe auszuschießen, waren in diesem Jahr auch wieder 15 ehemalige Usseler Schützenkönige angetreten. Die Scheibe, die Jörg Birkenhauer (Schützenkönig von 2013 bis 2014) schoss, wird wie die anderen im Schützenhaus ihren Platz finden.

Dann hatten wieder die Burschen den Finger am Abzug, um ihren König zu ermitteln. Jeder konnte nacheinander nur einen Schuss abgeben und musste abwarten, bis die Reihe wieder von vorn anfing. Der Vogel wollte lange nicht einmal wackeln oder splittern – und so war es bis zum Ende spannend, wer die Burschenkönigskette tragen und damit Lucas Schulze ablösen wird.

Der Vorsitzende der Schützengesellschaft Ralf Heine, der amtierende Schützenkönig Pascal Wäscher und die Vorsitzenden des Burschenclubs, Lucas Schulze und Felix Göbel, riefen kurz vor 19 Uhr die Proklamation des neuen Burschenkönigs Jonas Saure auf. Im Anschluss wurde in der Schützenhalle noch ordentlich gefeiert und durch den neuen Burschenkönig hängt nach acht Jahren nun wieder ein Vogel an der Hauswand der Familie Saure.

