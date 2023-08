Noch Karten für Peter Fox und Cro beim Willingen Open-Air zu haben

Teilen

Solo auf Tour ist Seeed-Frontmann Peter Fox, der am Samstag in Willingen auftritt. © Felix Bröde

Die Charts haben beide mit ihren jüngsten Alben getoppt, nun treten Peter Fox und Cro beim Willingen Open-Air auf. Es gibt noch Karten, doch an einem Abend wird es knapp.

Willingen – Berlin, Wien, Köln, Frankfurt, Dresden oder Hamburg sind einige Stationen der Peter Fox Tour 2023. Und Willingen reiht sich in diese illustre Kette ein: Am Samstag, 5. August, tritt der Star auf dem Open-Air-Gelände oberhalb des Sauerland-Stern-Hotels auf.

Peter Fox, Frontmann der Band Seeed, kommt dieses Jahr Solo zurück auf die Bühne. Im Gepäck hat er seine neuen Singles „Zukunft Pink“, „Vergessen wie“ und „Ein Auge blau“. Angesicht der vergangenen Jahre mit ihren Krisen und Sorgen, ihrer Dynamik der Zersetzung, komme neue Musik von Peter Fox gerade recht, finden die Veranstalter – vor allem wenn sie das Neue so herzlich umarmt. Die drei Singles sind die ersten Solo-Projekte in den vergangenen 13 Jahren und viele Fans haben sehnlichst darauf gewartet, den Berliner wieder live zu erleben.

Wenige Tage vor dem Auftritt waren bereits 90 Prozent aller Tickets verkauft, sodass die Veranstalter mit einem ausverkauften Abend mit rund 20 000 Besuchern rechnen. Eine Abendkasse soll dennoch eingerichtet werden. Einlass ist ab 17 Uhr. Als Vorgruppe tritt ÄTNA auf. Die Veranstaltung endet gegen 22.45 Uhr.

Stets maskiert ist Musiker Cro, der am Freitag den Auftakt des Open-Airs bestreitet. © Sebastian Schuster/Finn Beek

Bereits einen Tag zuvor, am 4. August, werden rund 9000 Fans zum Open-Air-Konzert von Cro im Rahmen seiner „11:11“-Tour in Willingen erwartet. Der Mann mit der Panda-Maske hat sich nach seinem Nummer-1-Album vor wenigen Tagen seine neue Single „Nie weg“ veröffentlicht, die er auch in Willingen im Gepäck haben wird.

Tickets gibt es für diesen Tag bei ticketheimat.de und ass-live.com und auch an der Abendkasse. Für dieses Konzert werden wie bei Peter Fox auch VIP-Karten angeboten. Zusätzlich gibt es für CRO auch „Front of Stage“-Karten. Einlass am 4. August ist um 17 Uhr. Veranstaltungsende ist 22 Uhr. Musikalische Unterstützung leistet Jamule.

Die Veranstalter freuen sich auf die nächsten Top-Künstler in Willingen – und die Planungen für das nächste Jahr laufen bereits. Dann soll das dritte „Willingen Open-Air“ am letzten Juli-Wochenende über die Bühne gehen.

Der Lageplan für das „Willingen Open-Air“. © pr

Mit dem Auto aus Richtung Korbach kommende Gäste können am Stryck-Bahnhof parken und werden dann mit Shuttlebussen zum Konzertgelände gebracht und auch wieder zurück. Ein Taxistand wird am hinteren Bereich der Eissporthalle eingerichtet. Ein Parkplatz für Behinderte wird von der Talstation der Ettelsberg-Seilbahn kommend an der Straße „Vor den Weiden“ eingerichtet. Die Veranstalter appellieren an die Eventbesucher, wegen des hohen Verkehrsaufkommens möglichst frühzeitig anzureisen, um Staus und Wartezeiten zu verringern.

An allen Ständen ist nur Barzahlung möglich. Auf die Hartplastikbecher wird Pfand erhoben. Auf dem Gelände sind nur Bauch- und Handtaschen bis zu einer Größe von DIN A4 erlaubt. Taschen, Rucksäcke und Schirme müssen draußen blieben. Gäste werden gebeten, frühzeitig anzureisen, sodass am Einlass zu keinen großen Wartezeiten kommt. Im Vergleich zum Vorjahr wird das Eventgelände mit deutlich mehr Einlassschleusen und besserer Wegführung und Infrastruktur optimiert. (red)