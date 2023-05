Parlament lehnt Einkaufszentrum ab: Keine Mehrheit für „Willingen Living Gardens“

Von: Lutz Benseler

Umstritten: Im Projekt „Willingen Living Gardens“ sollten Märkte nachhaltig gebaut werden. © Christoph Hesse Architekten

Das Willinger Parlament hat das Projekt „Willingen Living Gardens“ ausgebremst, bevor es überhaupt richtig Fahrt aufgenommen hat: In einer Art Grundsatzentscheidung stimmten die Gemeindevertreter am Montag mehrheitlich gegen die geplanten Märkte auf dem Ettelsberg.

Willingen – Einig waren sich die Upländer Kommunalpolitiker dabei nicht: 13 stimmten gegen das Projekt, zehn dafür, zwei enthielten sich. Erst im März hatten Leonie Wilke vom Regensburger Projektentwickler Ratisbona und Architekt Christoph Hesse das Vorhaben in der Gemeindevertretung vorgestellt. Geplant war, einen Supermarkt und eine Drogerie architektonisch in die Landschaft einzufügen. Die Gebäude sollten auf einer Wiese gebaut werden, die an den Ettelsberg-Parkplatz und das Kesper-Gelände angrenzt. Dabei hätten sie quasi in den Hang gebaut und von oben wieder begrünt werden sollen.

„Es ist ein schwieriges Projekt“, befand Bürgermeister Thomas Trachte, der deshalb vor dem Einstieg in die Bauleitplanung in einem ersten Schritt ein Stimmungsbild in der Gemeindevertretung einholen wollte. „Es geht um eine politische Entscheidung, ob die Märkte gewollt sind oder nicht“, hob Bürgermeister Thomas Trachte hervor – sozusagen als Signal an die Investoren, ob es sich lohnt, in die kostenintensive Planung einzusteigen.

Durchaus kritisch bewertete die CDU das Projekt „Willingen Living Gardens“, wie Karl Leihe erläuterte: „Irgendwo muss die Planung aufhören und die Natur anfangen“, so der Fraktionsvorsitzende, der unter anderem von „Hobbit-Architektur“ sprach. Andererseits wünschten sich große Teile der Bevölkerung diese Märkte, insbesondere den Drogeriemarkt. Leihe: „Ich habe deshalb Bauchschmerzen zu erklären, warum wir reihenweise Beherbergungsbetriebe genehmigen, aber die Märkte ablehnen“. Die CDU spreche sich deshalb für das Projekt aus.

„Wir sehen Bebauung am Ettelsberg grundsätzlich sehr kritisch“, sagte Ingolf Schinze, Fraktionschef der Freien Wähler. Es handele sich um eine relativ große Fläche, die der Natur genommen werde. „Wir hätten die Märkte gerne, aber nicht an diesem Ort“, so Schinze. Allerdings hatte der Projektentwickler bereits in der letzten Sitzung erklärt, dass andere Standorte nicht in Frage kämen.

Wichtig sei die nahtlose Integration in die Landschaft, betonte SPD-Fraktionsvorsitzender Thorsten Kesper: „Wenn das Projekt so umgesetzt werden kann, wie es geplant ist, können wir zustimmen, bei Abweichungen tun wir uns schwer“. Er befürchte aber, dass die Ideen aus Kostengründen so nicht realisierbar seien.

FDP-Fraktionschef Dieter Schütz wog ab: Einerseits werde die Einkaufsvielfalt erhöht, andererseits drohe ein Verdrängungswettbewerb zu Lasten des bestehenden Einzelhandels. Und schließlich lebe die Tourismusregion von einer schönen Natur und einem attraktiven Freizeitangebot. Er stimme daher gegen die Vorlage. Dirk Wilke (FDP) ergänzte, dass der Standort Ettelsberg städtebaulich völlig falsch sei.

Christian Kloß (Freie Wähler) stellte den Antrag, die Abstimmung zu vertagen und zunächst auf weiterführende Konzepte der Investoren zu warten. Das lehnten die Gemeindevertreter mehrheitlich ab.