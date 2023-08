15 000 Fans singen, tanzen und feiern beim Sauerland Open Air in Willingen

Teilen

15 000 Fans feiern beim Schlagerstern in Willingen. © Mark-Andrè Hiller

Zehn Stunden war der Ettelsberg am Samstag, 19. August, fest in Schlagerhand. Fast 15 000 Fans erlebten das Sauerland-Open Air „Schlagerstern“ in Willingen.

14 Stars und Sternchen gaben auf der Bühne ihr Bestes, bei herrlichem Festival-Wetter taten auch zwei, drei Schauer und ein größerer Regenguss der Stimmung keinen Abbruch.

Zum ersten Mal als Moderator beim Schlagerstern heizte Jan Kunath das Publikum ein. Daniel Lopes, bekannt aus der ersten Staffel von DSDS, war der erste in der Reihe der Schlagerstars. Danach betrat Nico Gemba die Bühne, bevor Marie Reim, die Tochter von Schlagersängerin Michelle und Sänger und Komponist Matthias Reim, das Mikro übernahm.

Bevor der am Ettelsberg ebenfalls bekannte Olaf Henning die Bühne betrat, heizte das DJ-Duo Stereoact aus dem Erzgebirge mit Dance-Musik und Partyschlager ein. Anna Maria Zimmermann, die schon oft im Upland ihre Hits zum Besten gab, stand auch dieses Jahr auf der Bühne. Bekannt ist natürlich auch Olaf der Flipper, der das Publikum fest im Griff hatte. Mehr als 40 Jahre lang begeisterten die Flippers ihr Publikum, und die Lieder singen die Fans immer noch lautstark mit. Mit auf der Bühne stand Olafs Tochter Pia, die mit ihrem Vater den Hit „Tage wie diese“ von den Toten Hosen sang.

Mickie Krause riss anschließend in bekannter Manier die Hütte ab. Andy Borg, der österreichische Altmeister des deutschen Schlagers, zeigte, dass er es immer noch drauf hat.

Mike Leon Grosch präsentierte unter anderem seinen neuen Song, den er mit seiner Ehefrau einsang. Als Michelle die Bühne betrat, suchte sie abermals ihren „Idioten“ in Willingen, der gemeinsam mit ihr das Lied „Idiot“ auf der Bühne singen durfte.

Mit ihren Cover-Songs bewies die österreichische Band „Die Draufgänger“ aus der Südoststeiermark, dass sie zu einer der ganz großen Partybands gehört. Egal ob Cordula Grün, Marie oder Pocahontas: Die Menge feierte. Zwischen den einzelnen Interpreten sorgte Tommy Fieber, dieses Mal als DJ, mit bekannten Songs für die richtige Stimmung bis zum nächsten Live-Auftritt. Natürlich durfte sein Lied „Olaf“ nach dem Auftritt von Olaf dem Flipper nicht fehlen.

Den Schlusspunkt setzten Kerstin Ott und Thomas Anders, bevor nach der Abschlussmoderation ein Höhenfeuerwerk das Finale setzte und die Partymenge mit zufriedenen Gesichtern verabschiedete.

Von Mark-André Hiller

15 000 Fans feiern beim Schlagerstern in Willingen Fotostrecke ansehen