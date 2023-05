Peter Fox tritt am 5. August beim „Willingen Open Air“ auf

Wieder solo unterwegs ist Peter Fox – am 5. August kommt er zum „Willingen Open Air“. © Felix Bröde/pr

Das „Willingen Open Air“ hat seinen zweiten Star gefunden: Peter Fox tritt am 5. August am Ettelsberg auf.

Willingen – Die Veranstalter des „Willingen Open Air“ haben den Künstler für den zweiten Tag der Konzert-Veranstaltung bekannt gegeben. Am Samstag, 5. August, kommt nach der Eröffnung mit Cro am Vortag mit Peter Fox der nächste deutsche Star an den Fuß des Ettelsbergs.

Erst dieser Tage kündigte Peter Fox sein neues Album „Love Songs” an. Ab Ende Mai können seine Fans die neue Musik auch live erleben. Zusätzlich zu den bereits angekündigten Festivalauftritten wird Peter Fox eigene Open-Air-Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen.

Getrieben werde er von neuer musikalischer Energie, mit einer frischen Band und mit dem festen Willen, ganz spezielle Abende an besonderen Orten miteinander zu feiern.

Im November 2022 kehrte der auch mit der Band Seeed erfolgreiche Peter Fox nach gut 13 Jahren als Solo-Künstler zurück. Ohne aufsehenerregenden Rollout, einfach nur mit guter Musik: „Zukunft Pink“ war wochenlang auf Platz eins der Charts. Vor allem aber etablierten der Song und die darauffolgenden Singles einen neuen Sound der deutschen Popmusik.

Peter Fox’ Love Songs sind Lieder über die vielen Facetten des Lebens: „Voller Klarheit und Liebe. Mit Einflüssen von Afro-Beat über R‘n’B“ bis Pink Punk.“ Mit dabei sein bei allen Shows wird die Tanzgruppe „M.I.K. Family“ aus Berlin.

Mit dem zweiten Act für das „Willingen Open Air“ 2023 ist das Line-Up komplett. Eintrittskarten gibt es für 67,50 Euro auf ticketheimat.de und eventim.de zu kaufen, sowie an allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen. Karten wird es in Kürze auch in Willingen bei der Tourist-Info sowie im Rewe-Markt geben. (red)