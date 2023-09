Rüdiger Pfankuches 33 Jahre als Chorleiter in Eimelrod bei Sängerabend gefeiert

Sänger geehrt

Über die „Notenbank" für den Garten freuten sich Sylvia und Rüdiger Pfankuche mit Enkelkind Elli.

Dass ein Chorleiter 33 Jahre im Dienst feiert, kommt nicht alle Tage vor. Zu Rüdiger Pfankuches Ehrentag in Eimelrod gab es denn ein buntes Programm und einige Überraschungen.

Willingen-Eimelrod – „Das wilde, wilde Singen fängt um acht Uhr abends an, an jedem Montag in der Scheune...“ Mit einem eigens für das Jubiläum gedichteten Loblied auf den MGV Eimelrod und ihren Chorleiter überraschten die Sänger Rüdiger Pfankuche beim Fest, an dem er auf den Tag genau 33 Jahre als Chorleiter feierte. „Am 2. September 1990“, so erinnert sich der Vorsitzende Klaus Zieske „kam ein junger Mann mit langen Haaren als Dirigent zur Chorprobe. Es war ein kleiner Kulturschock: Nach einem sehr strengen, traditionellen und wenig geselligen Chorleiter, kam jetzt ein fröhlicher, hoch motivierter Musiker und Sänger. Vom ersten Moment an wehte ein frischer Wind durch unsere Proben.“ Bis heute garantiere er Stabilität, Zuverlässigkeit und Zusammenhalt.“



Auch die Ehrengäste, Bürgermeister Thomas Trachte, Ortsvorsteher Johannes Bäcker und Karl-Friedrich Trachte vom Waldeckischen Sängerbund fanden große Worte für den wohl einzigen Chorleiter der Region, der so lange seinem Verein treu bleibt: Er sei ein Mann, der mit seinem Engagement die Lebensqualität im Dorf mitgestalte, der Chor sei mit ihm längst zu einem wichtigen Kulturträger geworden, er arbeite mit unverwechselbarer Hingabe und sei nicht zuletzt ein Mann mit musikalischem Sachverstand, fröhlich und immer begeisternd.



Den Chorleiter überraschten Sänger (rechtes Bild) unter Leitung von Gerd Wilke mit einem selbst gedichteten Lied.

Ein besonderes Geschenk trug schließlich der MGV Eimelrod in den Saal. Eine große Bank, die „Notenbank“, wird zukünftig als Erinnerung und neuer Treffpunkt im Garten der Familie Pfankuche stehen. Glücklich, strahlend und mit kleinen Tränen der Rührung nahm der Jubilar die Wertschätzung und Anerkennung entgegen. „In all den Jahren ist eine Gemeinschaft entstanden, die längst über das Singen hinausgewachsen ist.“ Die Anerkennung sei ein weiterer Ansporn für die kommenden Jahre.



Mit dem MGV, dem Projektchor 1000 Jahre Eimelrod und dem Upländer Männerchor sorgte Rüdiger Pfankuche selbst für musikalische Unterhaltung. Mit zwölf Liedern aus den unterschiedlichsten musikalischen Kategorien waren Sänger und Dirigent von Anfang bis Ende im Einsatz. Einzelne Mitglieder des MGV Eintracht 1896 Schwalefeld vertraten ihren Chor im Upländer Männerchor, der mit beeindruckenden 35 Sängern Tradition und Stimmung miteinander verband. Hans-Heinrich Genuit und Jürgen Jeske aus Schwalefeld überreichten dem Jubilar zum Abschluss noch einen „Kalten Hund“ verpackt in einem leuchtenden Landschaftsbild mit Familie Pfankuche.



Lieder der Band „Dorfrocker“, von Abba, Peter Maffay und Harry Belafonte waren die musikalischen Geschenke der Liedertafel Schweinsbühl unter Leitung von Lydia Heinemann, sowie der Aartalstimmen Eppe/Niederschleidern und des MGV Concordia Eppe unter Heiko Behle.

Für ihren Einsatz geehrt wurden (von links) Rüdiger Pfankuche, Hartmut Engelbracht, Bernd Schäfer, Jürgen Wilke und Manfred Knecht von Karl-Friedrich Trachte.

„Wie viele andere Vereine auch müssen wir uns in den nächsten Jahren noch mehr um den Nachwuchs kümmern“, sagte Klaus Zieske, der seit einem Jahr gemeinsam mit Tobias Bärenfänger, bekannt vom Eimelrock-Festival, den Verein für neue musikalische Ideen öffnen möchte. „Wir haben da schon mal unterschiedliche Vorstellungen. Aber wir kriegen das immer hin, ohne uns wirklich zu streiten“, sagt Tobias Bärenfänger: „Vielleicht gelingt es uns ja, unsere Jugend wieder von den Computern wegzulocken. Osterfeuer, Maibaum, Fußball, Fackelwanderung und natürlich unser Chor, gehören zum richtigen Leben, zur Gemeinschaft.“

Nicht nur Rüdiger Pfankuche, der schon 2019 die höchste Auszeichnung des Mitteldeutschen Sängerbunds erhalten hatte, freute sich über eine Ehrung, sondern auch Sänger, die sich in anderen Vereinen eingesetzt haben. 65 Jahre: Alfred Engelbracht, MGV Eintracht 1833 Usseln. 50 Jahre: Jürgen Wilke, Gesangverein Eimelrod. 40 Jahre: Kai-Uwe Schröter, Gesangverein Eimelrod, Hartmut Engelbracht, Gesangverein Eimelrod, Bernd Schäfer, Gemischter Chor Schweinsbühl. 25 Jahre: Manfred Knecht, MGV Concordia Eppe. (Barbara Liese)