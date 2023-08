Schlager-Stern Willingen erstmals mit Kerstin Ott und Thomas Anders

Erstmals beim Schlager-Stern am Fuße des Ettelsbergs dabei sind Kerstin Ott und Thomas Anders. © Nona Studios/pr

15.000 Fans und 14 Auftritte werden beim Schlager-Stern Willingen am Samstag erwartet. Mit dabei sind neue Gesichter und alte Bekannte.

Willingen – In Willingen steht das letzte große Open-Air-Konzert des Sommers an: Am kommenden Samstag leuchten zum sechsten Mal die „Schlager-Sterne“ in Willingen. Auf der Bühne mit Blick auf den Ettelsberg treten wieder zahlreiche Stars der Szene ihrem Publikum ein besonderes Erlebnis bieten.

Nach Howard Carpendele, Beatrice Egli, Maite Kelly, Voxxclub, Ben Zucker, Vanessa Mai, Jürgen Drews oder Matthias Reim stehen diesen Sommer einige ganz große Namen zum ersten Mal auf der Schlager-Stern-Bühne in Willingen – darunter keine geringere als Kerstin Ott, deren erster geplanter Auftritt 2020 wegen der Pandemie zum Opfer fiel. Die Sängerin feierte große Erfolge und füllt die Hallen im Rahmen ihrer Tour.

Auf seine Premiere in Willingen freut sich auch Thomas Anders. In der Pop-Welt mit „Modern Talking“ berühmt geworden, ist er inzwischen in der Schlagerwelt zu Hause und hat dafür mehrere deutsche Musikpreise erhalten.

Nicht fehlen darf in Willingen Mike Leon Grosch, der seinen Hit „Wieder Willingen“ im Gepäck haben wird. Auch viele „alte Bekannte“ kommen immer wieder gern ins Upland, so zum Beispiel Anna-Maria Zimmermann, Mickie Krause, Andy Borg, Olaf Hennig oder auch Michelle, die schon zum zweiten Mal zu Gast sein wird.

Die weiteste Anreise nehmen die „Draufgänger“ aus Österreich auf sich, die am Nachmittag schon für Stimmung sorgen. Den Auftakt am Mittag übernehmen Latino-Star und Ex DSDS-Kandidat Daniel Lopes, der „King of Fox“ Nico Gemba und Marie Reim, Tochter von Michelle. Fehlt eigentlich nur Papa Matthias und die Schlager-Familie wäre in Willingen komplett. Außerdem mit dabei sind Stereoact und Olaf der Flipper. Die Moderation des Open-Airs übernimmt Jan Kunath.

Das Programm beim Schlager-Stern Willingen 2023 13-13.20 Uhr Daniel Lopes

13.25-13.45 Uhr Nico Gemba

13.50-14.20 Uhr Marie Reim

14.25-14.55 Uhr Stereoact

15-15.35 Uhr Olaf Henning

15.40-16.15 Anna-Maria Zimmermann

16.20-16.55 Uhr Olaf der Flipper

17-17:40 Uhr Mickie Krause

17.55-18.30 Uhr Andy Borg

18.40-19.15 Uhr Mike Leon Grosch

19.25-20 Uhr Michelle

20.10-20.45 Uhr Draufgänger

20.50- 21.35 Uhr Kerstin Ott

21.45-22.30 Uhr Thomas Anders Alle Zeiten/Auftritte ohne Gewähr.

Veranstalter Horst Schröder und sein Team erwarten rund 15.000 Schlager-Fans aus dem ganzen Bundesgebiet. Die Veranstaltung soll mit einem großen Feuerwerk gegen 22.30 Uhr ihr Ende finden. Einlass ist ab 12 Uhr. Um 13 geht es los.

Noch gibt es Karten im Vorverkauf unter anderem online auf schlagerstern-willingen.de, im Rewe-Markt in Willingen und auch an der Tageskasse für 60 Euro – allerdings sind laut Veranstalter schon 90 Prozent der Karten verkauft. Im nächsten Jahr freuen sich Willingen und die Schlager-Gemeinde dann auf die siebte Auflage am 17. August 2024. red