Sechs Stunden nonstop Blasmusik in Usseln

Getreu dem Motto „Marsch-Marsch“ sorgten der Musikverein Rhena (Bild) und die Schützenblaskapelle Willingen für ein stimmungsvolles Konzert in der Usselner Schützenhalle. © Barbara Liese

Der musikalische Sonntag in der Schützenhalle begann mit dem Marsch „Gruß an Böhmen“ und endete mit dem Marsch „Alte Kameraden“. Dazwischen lag ein großes Repertoire klassischer Blasmusik, der Traditionsmarsch „Preußens Gloria“ und natürlich das Waldecker Lied.

Willingen-Usseln – Ralf Heine, Vorsitzender der Schützengesellschaft Usseln, begrüßte im voll besetzten Saal mehr als 450 gut gelaunte Gäste. „Am 31. März 2019 haben wir hier wegen Corona den letzten Frühschoppen gefeiert. Jetzt nach 1484 Tagen ist es endlich wieder so weit. Unter dem Motto ,Marsch-Marsch‘ treffen wir uns wieder zu einem besonders stimmungsvollen Sonntag mit ganz viel Musik, bester Verpflegung und guter Laune in der über 100 Jahre alten, von den Vorstandsfrauen mit Blumen geschmückten Schützenhalle“, so Heine. „Der Weg, den Frühschoppen zu einer Kultveranstaltung zu machen, ist wieder frei.“

Und als hätte es die lange Pause nie gegeben waren alle sofort in bester Stimmung. Die Upländer Königspaare, Pascal Wäscher und Daniela Wahle aus Usseln, Jörg und Kati Stremme aus Willingen und Kalle und Manon Wagner aus Neerdar feierten kräftig mit.

Auf zwei Bühnen spielten der Musikverein Rhena, unter der Leitung von Jürgen Klingelhöfer und die Schützenblaskapelle Willingen unter Leitung von Jens Vogel im Wechsel beinahe sechs Stunden nonstop original Blasmusikkompositionen aus Deutschland, Europa und sogar Nordamerika.

Die Kapellen sind vom ersten Frühschoppen an dabei und auf vielen Schützenfesten unterwegs. Mit ihren Konzerten unterhalten sie das Publikum auch mit Filmmusiken, Schlagern, Volksliedern und arrangieren für ihre Instrumente auch schon einmal eine Opernarie oder „Wir sind wir“ von Paul Van Dyk, einem der bekanntesten und erfolgreichsten DJs.

Das wechselseitige Spielen beider Kapellen bei „Marsch-Marsch“ begeisterte schon in der Vergangenheit nicht nur die Besucher, sondern auch die Musikanten selbst. Mehrere Stücke, die zusammen gespielt wurden, rundeten das musikalische Erlebnis ab.

2023 ist für die Schützenblaskapelle Willingen zudem ein besonderes Jahr. 40 Jahre stehen sie seit 1983 gemeinsam auf der Bühne und genießen jeden Auftritt sowie ihr Publikum. Auch dieses Mal gab es mit „Böhmische Liebe“ ein mit großem Applaus belohntes Duett, das von Henrike Querl und Jens Vogel gesungen wurde.

Der Auftritt wird wohl auch einigen Nachwuchsspielern in den Reihen der Rhenaer Musiker im Gedächtnis bleiben. Einige Jugendliche waren erstmals bei so einer großen Veranstaltung dabei. Von Lampenfieber aber war nichts zu spüren. Gut vorbereitet spielten sie – wie die Großen – das Programm der Polka und Märsche durch.

„Wir werden immer wieder gefragt, wie wir es schaffen, über das Jahr immer wieder ausverkaufte Veranstaltungen auf die Beine zu stellen“, erzählte Ralf Heine später. „Das fällt tatsächlich nicht vom Himmel. Es funktioniert nur, weil der Vorstand, der Verein, mit den Familien bei den Vorbereitungen zusammenhält, alle mit anpacken. Nur die Gemeinschaft macht es möglich. Die Planung und der Vorverkauf für das ABBA-Fever-Event am 4. November laufen auch schon.“

Schwungvolle Marsch- und Stimmungsmusik, die mindestens fünf Stunden unterhält, war in der Einladung versprochen worden. Aus fünf Stunden wurden zunächst sechs Stunden und dann immer noch ein bisschen mehr. So war der fünfte Blasmusik-Frühschoppen der Schützengesellschaft einmal mehr ein voller Erfolg. (Barbara Liese)

Reichlich Applaus bekamen Henrike Querl und Jens Vogel für ihr im Duett gesungenes Lied „Bömische Liebe“ © Barbara Liese