Sommerkonzerte im Upland: Drei Gruppen füllen Scheune in Eimelrod

Von: Wilhelm Figge

Beim Sommerkonzert der Reihe „Kultur und Begegnung“ trat erstmals der Projektchor fürs Ortsjubiläum auf. © Wilhelm Figge

Die Reihe „Kultur und Begegnung“ bietet den Sommer über Konzerte im Upland. Zwei etablierte Gruppen und eine besondere Premiere lockten nach Eimelrod.

Willingen-Eimelrod – Das bislang wohl am besten besuchte Konzert in der Reihe „Kultur und Begegnung“ erlebten die Gäste eines musikalischen Festes in Eimelrod: Angesichts von rund 100 Zuhörern in der Festscheune des Landgasthofs Sauer scherzte mancher, auf dem Heuboden Logenplätze einzurichten. Doch durch das Scheunentor konnten auch die draußen stehenden Gäste dem Sommerkonzert gut folgen.

Das lohnte sich, denn Eimelrods geballte Chöre gaben ein Heimspiel: Der Posaunenchor unter Leitung von Marei Tannhäuer zeigte schon mit dem verspielten Abschluss des ersten Liedes, „Kein schöner Land“, dass ein ambitioniertes Konzert anstand. Das unterstrich der Männergesangverein unter Chorleiter Rüdiger Pfankuche: Mit einer glockenklaren Darbietung von „Leuchte, schöner Tag“ und sich wundervoll ergänzenden Stimmen beim „Ave Maria der Berge“ zeigten die Sänger ihre Qualität.

Der Posaunenchor Eimelrod spielte vielfältige Stücke. © Wilhelm Figge

Nachdem der Posaunenchor mit „Aloha "Oe“ und „Über den Wolken“ musikalische Vielfalt bewies, stand eine Premiere an: Erstmals trat der für die 1000-Jahr-Feier 2024 gegründete Projektchor auf: Die Sängerinnen und Sänger ergänzten sich bei „Glaube, Liebe, Träume“ und „Von Fern klingt eine Melodie“ schon sehr gut, Chorleiter Rüdiger Pfankuche lud derweil mehr Interessierte ein, mitzumachen. Gerade ein paar Frauen könne der Chor noch gut gebrauchen. Um unterhaltsame Geschichten, Texte und Witze bereicherte Pfarrerin Katrin Schröter das Programm.

Mit den unterhaltsamen Stücken „Männerleben“, „Bei Nacht“ und „Der Teufel schreibt die Sünden auf“ gab der Männergesangverein sein kraftvolles Finale. Der Posaunenchor stimmte mit dem „St. Anthony Choral“ und „Abendfrieden“ friedlich-feierliche Stücke zum Abschied an – zum Finale wurde das letzte Stück verspielt und das Publikum sang leise mit. Es war ja auch noch keine Zeit zum Abschied: Nach einer Stunde Kultur stand noch die „Begegnung“ aus dem Titel der Reihe an – das gemütliche Beisammensein hatte gerade erst begonnen. Schwung in die Scheune brachte Rüdiger Pfankuche: Ein Geburtstagsständchen für Werner Wilke hatte ihn noch nicht ganz zufrieden gestellt, weshalb er die Besucher in Gruppen für einen Kanon einteilte.

Der Männergesangverein Eimelrod überzeugte beim Sommerkonzert. © Wilhelm Figge

Die für das Programm vom Evangelischen Gesamtverband und der Gemeinde Willingen verantwortliche Pfarrerin Katrin Schröter dankte den Gastgebern: Posaunenchor und Männergesangverein übernahmen im fliegenden Wechsel Auftritte und Bewirtung. Die Reihe bietet Konzerte in fast allen Orten der Upländer Kirchengemeinden, auch mit Gruppen von außerhalb. Viele Einwohner besuchen auch Konzerte in den Nachbarorten.

Als nächstes tritt am Donnerstag, 24. August der Gemischte Chor „Liedertafel“ Schweinsbühl um 19 Uhr im DGH Hemmighausen auf. Die Bewirtung übernimmt der Diemeltalverein. Der Eintritt ist frei. (wf)