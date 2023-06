Tauffest am Christenbörnchen zwischen Usseln und Rattlar gefeiert

Von: Wilhelm Figge

Teilen

Mit Taufwasser vom Wegesrand und Vorbereitung auf die Straßen des Lebens feierten Täuflinge, Eltern und Pfarrer. © Wilhelm Figge

Bei Tauffesten feierten am Wochenende viele Waldecker mit. An der Straße zwischen Usseln und Rattlar ließ sich beobachten, wieso.

Willingen (Upland) – Vogelgesang mischt sich in die Klänge der Posaunenchöre, Kinder vertreiben sich die Zeit damit, Gänseblümchen zu pflücken, ab und zu umrunden Mountainbiker die für den Gottesdienst auf die Straße gestellten Bänke: Unter strahlend blauen Himmel haben sechs Familien beim Tauffest der Upländer Kirchengemeinden am Christenbörnchen einen besonderen Tag im Leben ihrer jungen Kinder gefeiert.

Die Feste an der Quelle, die als älteste Taufstätte im Upland gilt, gibt es seit 2017. Dieses Jahr feierten aber nicht nur die Upländer, erklärte Pfarrerin Stephanie Stracke: Die Evangelische Kirche in Deutschland hat 2023 zum Jahr der Taufe ausgerufen. Bereits am Samstag wurde im Korbacher Schießhagen gefeiert, am Sonntag waren neben dem Christenbörnchen auch das Strandbad in Wetterburg, der Steinbruch in Benkhausen und die Helenentalquelle in Bad Wildungen Schauplätze für Tauffeste. Eine Woche zuvor war schon in der Vöhler Jugendherberge Hohe Fahrt gefeiert worden.

Zusammen lieferten die Posaunenchöre aus Usseln und Eimelrod die musikalische Begleitung des Tauffests. © Wilhelm Figge

Mia, Leonard und Samuel aus Rattlar, Stella aus Usseln, Lilyanna aus Rhena und Marie aus Neerdar wurden zwischen Usseln und Rattlar getauft. Pfarrerin Stephanie Stracke hob nicht nur die Quelle hervor, sondern auch ihre Lage an der Straße, die für das Fest gesperrt wurde. Katrin Schröter und Christian Röhling lasen passend dazu aus der Apostelgeschichte: Darin begegnet Diakon Philippus auf einer wüsten Straße einem äthiopischen Verwalter und deutet ihm im Gespräch eine Bibelstelle – an einer Wasserstelle lässt er sich spontan taufen. Die Begegnung sei kein Zufall, sondern gottgewollt, erläuterte Stephanie Stracke: Der Verwalter verstand endlich Gottes Wort und ließ sich spontan taufen – an einer Ecke, die vielleicht dem Christenbörnchen ähnelte.

Vor den Täuflingen liegen viele Wege, erklärte Christian Röhling: Landstraßen mit uneinsehbaren Biegungen. Autobahnen, auf denen alle schnell sein wollen – am besten schneller als die anderen. Feldwege, auf denen Wanderer schwer vorankommen, fügte Katrin Schröter hinzu – sie böten Gelegenheit, die blühenden Blumen und summenden Bienen wahrzunehmen. „Und es gibt Wege, die uns keiner erspart“, schloss Kai Uwe Schröter. Die Taufe sei derweil eine Zusage an die Täuflinge: „Die kurvenreichen Wege, die schnellen und eiligen, die landschaftlich reizvollen und die Umwege, die gehen müssen – Gott wird mitkommen.“

Taufstelle mit Tradition: Marie holt mit Pfarrer Kai Uwe Schröter Wasser aus dem Christenbörnchen zwischen Usseln und Rattlar. © Wilhelm Figge

Auch die Gemeinschaft untereinander spiele eine Rolle, erläuterte Kirchenvorsteherin Jaqueline Wäscher. Es werde gemeinsam gefeiert und in Trauer zusammengestanden. So willigten auch alle Eltern und Paten gemeinsam in die Taufe ein – unter den Täuflingen konnte das nur Marie, die schon zur Schule geht. Sie und die Geschwister der anderen Kinder holten das Wasser für die Taufe, die die Pfarrer dann in den jeweiligen Familien vornahmen. Ein bisschen Taufwasser reichten die Gottesdienstteilnehmer in Gläsern herum und gaben zusammen damit gute Wünsche füreinander weiter.

Stephanie Strecke dankte Willi Wilke dafür, das Christenbörnchen in Schuss zu halten; den Bauhofmitarbeitern für die Straßensperrung; und den Posaunenchören Usseln und Eimelrod mit Dirigentin Marei Tannhäuser für die musikalische Begleitung inklusive des passenden Finales: dem Irischen Segenslied mit den Worten „Möge die Straße uns zusammenführen“. (wf)