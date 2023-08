Tausende Gläubige bei Alphornmesse auf dem Ettelsberg

Von: Marianne Dämmer

Zur Alphornmesse waren am letzten Sonntag des August wieder zahlreiche Besucher auf den Ettelsberg gekommen. Sie trotzten dem Regen, der zwischenzeitlich über dem Berg herunterging. Zum Schluss strahlte wieder die Sonne. © Marianne Dämmer

Ob zu Fuß, mit dem Mountainbike oder per Seilbahn – dem Weckruf der Alphornbläser in Willingen waren am Sonntagmorgen wieder einige Tausend Menschen auf den Ettelsberg gefolgt, um die traditionelle Alphornmesse mitzufeiern.

Willingen/Upland – Seit mehr als 30 Jahren schon laden Hüttenwirt Siggi von der Heide, die Katholische Kirchengemeinde St. Augustinus Willingen und die Evangelische Kirchengemeinde Willingen am letzten Augustwochende zu der Alphornmesse auf Berg ein – und es ist jedes Mal aufs Neue ein klangvolles Ereignis mit herrlichem Blick in die Weite und wichtiger Botschaft.

Brücken standen im Mittelpunkt des ökumenischen Gottesdienstes, den der Willinger Pfarrer Christian Röhling und Dechant Bernd Conze, Gemeindereferentin Angelika Schneider und das Pfarrerehepaar Katrin und Kai Uwe Schröter hielten. Brücken könnten wie der Skywalk als touristischer Anziehungspunkt dienen, wie das Viadukt für den Transport, aber auch Menschen ebenso verbinden wie Himmel und Erde, erinnerten sie an das Beispiel von Jakob. Der musste fliehen, weil er seinen Bruder Esau übers Ohr gehauen hatte. Nachts hatte er einen Traum, in dem Gott ihm verspricht, ihn zu behüten – eine Zusage, die ihn trägt. „Seine Geschichte erinnert uns, dass Gottes Himmelsleiter zu jeder und jedem von uns reicht, und dass man mit Gottvertrauen und eigenem Mut immer wieder neue Brücken bauen kann auf andere zu“, so Dechant Conze und Pfarrer Röhling.

Mehr als 30 Alphorn- und Musikgruppen aus ganz Deutschland und angrenzenden Ländern hatten sich auf dem Ettelsberg versammelt, um die Messe musikalisch mitzugestalten. Wieder mit dabei waren auch der Chor „12 Räuber“ und „Paul Van Gils und seine Musikanten“. Auch die Posaunenchöre Usseln und Eimelrod und der Musikverein Düdinghausen sorgten mit für eine besondere Stimmung bei der Alphornmesse am Gipfelkreuz in der Willinger Hochheide. Der Gottesdienst schloss traditionell mit dem Lied „Kein schöner Land“. (Von Marianne Dämmer)

