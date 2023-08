Thomas Trachte seit 40 Jahren bei der Gemeinde Willingen angestellt

Von: Wilhelm Figge

40 Jahre in der Verwaltung tätig ist Bürgermeister Thomas Trachte. Erster Beigeordneter Jochen Schmitt und Annette Pöttner gratulierten ihm. © Wilhelm Figge

Schon 21 Jahre, bevor er Bürgermeister wurde, trat Thomas Trachte in den Dienst der Gemeinde Willingen. Nun wurde er für 40 Jahre geehrt.

Willingen (Upland) – „Es war eine schöne Zeit mit unglaublicher Vielseitigkeit – es gibt kaum einen lebendigeren Arbeitsplatz als eine Gemeinde“, sagt Thomas Trachte. Das weiß er nicht nur aus gut 19 Jahren als Willinger Bürgermeister – schon seit insgesamt 40 Jahren arbeitet er für die Uplandgemeinde. Erster Beigeordneter Jochen Schmitt und Annette Pöttner als Leiterin der Haupt- und Finanzabteilung ehrten den Jubilar.

Wasser und Abwasser, Kindergärten und Bauwesen, Feuerwehr und Naturschutz, Tourismus und Vereinsförderung fallen Trachte spontan als Aufgabenbereiche ein. Jochen Schmitt unterstreicht: „Du hast von der Pike auf gelernt und alles durchlaufen.“ Schon während seiner Zeit an der Fachoberschule in Kor bach mit Schwerpunkt auf Wirtschaft und Verwaltung absolvierte er 1982 ein Praktikum in der Gemeindeverwaltung. Am 1. August 1983 begann er seine dreijährige Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, nach einem Dreivierteljahr im Bauamt schloss er ein Studium an der Verwaltungsfachhochschule an, das er 1990 abschloss.

Am 1. Juni 1993 wurde er zum Leiter des Kurbetriebs bestellt. Neben seiner Tätigkeit studierte er an der Fern-Universität Hagen im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt auf allgemeiner BWL sowie den Wahlpflichtfächer Marketing und betriebliches Bildungswesen. Im Jahr 2000 legte er die Prüfung als Diplom-Kaufmann ab. Ehrenamtlich war er Ortsgerichtsvorsteher für Willingen und Schwalefeld.

Er sei „völlig unpolitisch“ gewesen, bis die Idee an ihn herangetragen wurde, als parteiunabhängiger Bürgermeister zu kandidieren, erklärt Thomas Trachte. Bei der Wahl 2004 setzte er sich knapp in der Gunst der Wähler durch, 2010, 2016 und 2022 bestätigten sie ihn mit jeweils mehr als 80 Prozent im Amt.

„Ich habe meine Arbeit immer als Dienst verstanden“, hält Thomas Trachte fest. Er sei froh, dass die Akteure in der Gemeinde immer daran arbeiteten, diese weiterzuentwickeln, zu investieren und die Infrastruktur zu verbessern. Dass dabei alle nach vorne denken und sich auf das Wesentliche konzentrieren, statt sich an politischen Reizthemen auseinanderzudividieren, sei eine große Managementstärke – er sei stets bestrebt, sie zu erhalten.

Auf viele gelungene Projekte in Straßen- und Kanalbau, Tourismus und beispielsweise auch Angeboten für Senioren blicke er zurück – stolz sei er auf die bis zur aktuellen Krise stabilen Haushaltssituation. Jochen Schmitt lobt: „Nach 40 Jahren immer noch diese Dynamik zu haben, ist nicht selbstverständlich.“

Fünf Jahre Arbeit liegen noch vor ihm, erklärt Thomas Trachte. Der Tourismus sei auf einem guten Weg, eine vergleichslose Angebotsfülle zu erreichen. Er wolle noch einige Großprojekt, vor allem den Neubau des Lagunenbades, zu Ende bringen und den Haushalt zurück in ruhigere Gewässer führen. Dann werde er zufrieden zurückblicken können. (wf)