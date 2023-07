Thorsten Frank wird nach spannendem Vierkampf Schützenkönig in Usseln

Von: Wilhelm Figge

Den neuen Schützenkönig Thorsten Frank (Mitte) hochleben lassen (von links) die Söhne Thore und Ole, die Trophäenschützen Maik Kügler, Patrick Taschner und Chris Pohlmann sowie die neue Königin Iris Wilke-Frank. © Wilhelm Figge

Ein Duell, das zum Vierkampf wird, und ein Vogel, der nicht fallen will: Nach einem spannendem Königsschießen regiert Professor Thorsten Frank in Usseln.

Willingen-Usseln – Mit dem zweiten von drei Schüssen geht der Vogel in Schräglage. Die Zuschauer an der Lohwaldschanze sehen ihren neuen Schützenkönig schon vor sich. Professor Thorsten Frank legt noch einmal an, schießt – doch der Vogel hält. Es sieht danach aus, als ob der nächste im Quartett der Usselner Königsanwärter gleich triumphieren wird. Doch der Vogel rührt sich nicht. Unbeirrt gehen die vier Männer weiter an den Schießstand – als Thorsten Frank ihn das zweite Mal verlässt, geht der Vogel endlich zu Boden und Usseln hat einen neuen Schützenkönig.

Trotz wechselhaften Wetters waren viele Zuschauer an die Lohwaldschanze geströmt, wo sie mit einem außerordentlich spannenden Wettkampf belohnt wurden. Hatten sich zuerst noch Patrick Taschner und Johannes Kühne ein Duell geliefert, kamen schließlich Stefan Schulze und Thorsten Frank hinzu. Mit dem 182. Schuss auf dem Vogel war klar, welcher der vier Anwärter König wird. Der scheidende Regent Pascal Wäscher habe ihm geraten, dreimal ganz nach links zu schießen, verrät Thorsten Frank.

Der 53-Jährige ist Professor für Fertigungstechnik und -organisation an der Fachhochschule Südwestfalen in Soest. Er sei über die Jahre immer ermuntert worden, um die Königswürde zu schießen – dass er nun erstmals mitmachte, sei ein spontaner Entschluss gewesen, verrät er. „Eigentlich wollte ich dem Stefan unter die Arme greifen – aber ich bin glücklich, König geworden zu sein.“ Die neue Königin Iris Wilke-Frank zeigt sich zunächst sprachlos: „Das muss erst noch ankommen“, erklärt sie gut gelaunt.

Nach einem starken Schauer zu Beginn hatte sich der Schießplatz schnell gefüllt. Die Stadtkapelle Freistett sorgte trotz gelegentlichem Niesel für gute Laune, die Schützen standen Schlange, um die Trophäen abzuräumen. Dafür hatte jeder pro Runde nur noch zwei statt drei Schüssen wie in den Vorjahren, erklärte Vorsitzender Ralf Heine: Das sollte mehr Schützen eine Chance geben, beim seit 1590 urkundlich belegten Brauch ihre Schießkünste unter Beweis zu stellen und eine Trophäe zu erringen. Mit dem 86. Schuss holte Chris Pohlmann den Apfel, Patrick Taschner schoss mit dem 111. die Krone ab, Maik Kügler mit dem 116. das Zepter.

Ihre Trophäen übergaben sie traditionsgemäß bei der anschließenden Königsproklamation dem neuen Regenten. Vorgänger Pascal Wäscher musste Abschied nehmen von seiner Königskette und seinem Amt, das er ein Jahr sehr genossen hat. „Das fällt mir jetzt richtig schwer. Es ist ein unfassbar emotionales, unfassbar geiles Jahr mit euch gewesen“, erklärte er und richtete sich an das neue Königspaar: „Ich wünsche euch genauso unvergessliche Tage.“

Einen Einstand nach Maß folgte am Nachmittag: Nachdem bereits am Sonntag der Festzug begeistert hatte, präsentierten Königspaar und Hofstaat sich mit acht Kutschen und schwungvoller Begleitung durch die Stadtkapelle Freistett, bevor der Königsball mit der Band „DiemelRausch“ als Finale der Upländer Schützenfestsaison anstand. (wf)

