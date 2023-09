Upländer legen beim Stadtradeln das vierfache der Vorjahresstrecke zurück

Von: Wilhelm Figge

Teilen

Interesse steigt: Bei der Siegerehrung des Stadtradelns gab es mehr Geehrte als bei der Erstauflage. © Wilhelm Figge

Bei der zweiten Teilnahme am Stadtradeln haben die Upländer ihre zurückgelegte Distanz mehr als vervierfacht. Ein kleines Zeichen – doch bei der Siegerehrung ging es um große Themen.

Willingen (Upland) – Bei der zweiten Teilnahme der Gemeinde Willingen an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ haben die Upländer mehr als viermal so viele Kilometer zurückgelegt wie im vergangenen Jahr. Bei der Siegerehrung zeigte Bürgermeister Thomas Trachte sich erfreut: „Es waren viele Menschen motiviert, an der kleinen, sympathischen Aktion teilzunehmen.“ Die habe symbolischen Wert, es werde aber auch wirklich etwas bewegt.

Vom 4. bis 25. Juni konnten Bürger teilnehmen und die mit dem Rad absolvierten Kilometer melden. Insgesamt wurden dabei im Upland 11 208 Kilometer geradelt – was 1815,7 Kilogramm CO2 entspreche. Acht Teams mit 2 bis 13 Radfahrern wurden gebildet. Das erfolgreichste darunter war „Happy Wheels Welleringhausen“ mit 4334,9 Kilometern, Auf Platz zwei fuhr das „Offene Team Willingen“ mit 2741 Kilometern, den dritten Platz belegten die „Usselner Netzwerk Biker“ mit 1359,8 Kilometern.

In der Einzelwertung lag Heiner Jäger aus Usseln mit 846 Kilometern vorne. Dorothea Gutekunst aus Neerdar erreichte 641 Kilometer, dicht gefolgt von Arnd Butterweck: „Wir haben uns jeden Tag gesehen“, schildert er den harten Wettkampf.

Ein Problem bleibe das Fahren auf der Bundesstraße, berichtete Dorothea Gutekunst. Beim Überholen müssten Autofahrer drei Meter abstand halten – doch da halte sich niemand dran. In Sachen Radwege sei das Upland für Hobbyfahrten gut aufgestellt, doch an Gebrauchswegen mangele es. Sie empfiehlt, sich an den neu gestalteten Wegen bei Medebach zu orientieren. Bei der Fahrradmitnahme im ÖPNV gebe es Licht und Schatten: Die Fahrradmitnahme in Bussen hebt sie positiv hervor – dass sie im Schienenersatzverkehr nicht möglich sei, stelle angesichts oft ausfallender Züge aber ein Problem dar.

Kommunalpolitiker sowie Teams von Bauhof und Rathaus waren unterwegs. Es sei klar, dass Radwege ausgebaut werden müssten, fasste Thomas Trachte zusammen. Derweil wäre es schon eine hohe Investition, den 1,50-Meter-Abstand zum Überholen in Ortsdurchfahrten zu gewährleisten. Aktionen wie das Stadtradeln könnten helfen, das Radfahren auf der Prioritätenliste der Politik höher zu platzieren.

Angesichts des Klimawandels sei das wichtig: „Dem Großteil der Menschen ist bewusst, welche Probleme wir verursachen.“ Was den Menschen abzuverlangen sei und wo sich mehr tun lasse, sei ein komplexes Feld ohne einfache Antworten, hielt Trachte fest. Er sei sich derweil sicher: „Die Ereignisse auf diesem Planeten werden die Diskussion beschleunigen.“

Die Gemeinde habe sich sicher nicht immer täglich mit den Problemen beschäftigt, dem kritischen Hinterfragen könne er sich nicht verschließen. Ein bescheidenes Klimaschutzkonzept liege vor und die Gemeinde bemühe sich um eine Stelle für das Thema. Gravierende Veränderungen kosten derweil Geld und in der aktuellen Lage sei die finanzielle Belastbarkeit der Menschen erreicht. Doch für Bürger wie Politik gelte: „Wer es ehrlich meint, wird Felder finden, wo er etwas tun kann.“ Radfahren sei im Bereich der Nahmobilität eine gute Lösung – so hoffe er, dass sich das Interesse am Stadtradeln weiter steigert. (wf)