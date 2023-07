Usselner Ortssippenbuch große Hilfe für amerikanische Ahnenforscherin

Susan Hayes vor Jägers Haus in Schwalefeld. Um 1594 kam der erste Jäger aus Lengefeld hier an. © pr

Ihre Spuren im Upland suchte Susan Hayes aus Oregon. Das Usselner Ortssippenbuch war eine große Hilfe – seine Erweiterung braucht derweil Unterstützung.

Willingen-Usseln – „Das Usselner Ortssippenbuch ist eine Goldgrube, denn jeder Mensch braucht seine Wurzeln“, hält Susan Hayes fest, eine Ahnenforscherin aus Corvallis im US-Bundesstaat Oregon. Dank guter Vernetzung der waldeckischen Ortssippenbücher sowie des Kirchenbucharchivs „Archion“ konnte die Nachfahrin der Waldecker Familie Jäger ihre Abstammung auch nach 500 Jahren lückenlos erforschen.



Die Jägers, beschrieben im Schwalefelder Buch „Ein waldeckisches Dorf“ von Dr. Ursula Rennhoff und Helmut Göbel, stammten aus dem Korbacher Ortsteil Lengefeld – der Beruf eines Jägers war zum Familiennamen geworden. Der um 1564 geborene Andreas Jäger heiratete vor 1594 eine Tochter der Familie Heine-Busch aus Heinenhaus in Schwalefeld. Ihr Sohn Wilhelm vermählte sich 1654 in Usseln mit Anna Henkeler. In der vierten Generation geht am 17. Januar 1744 ein Jeremias Jäger in Usseln die Ehe mit Anna Elisabeth Volbracht ein. Ab da tritt der Name Jäger gemeinsam mit dem Hausnamen Unterschulten in Usseln auf.



Wichtig war Susan Hayes ein Besuch in der Usselner Kirche, in die Renate Hill (links) sie führte. © pr

Der jüngste Sohn Johannes heiratete 1796 in Neerdar Anna Maria Müller (Tepeln) aus Welleringhausen, deren Vater aus Haine nahe Frankenberg stammte. Johannes Jäger diente als Soldat im seit 1681 bestehenden Bataillon Waldeck, den „83ern“. 1796 zog das Ehepaar nach Helsen, ihr Sohn lebte später in Haine – seine Nachfahren wanderten 1912 in die USA aus.



Da das Usselner Ortssippenbuch besonders informativ für Susan Hayes war, erhielt sie ein Exemplar als Geschenk. Sie bedankte sich auch bei Tanja Kesper, einer Tochter aus Jägers Haus in Schwalefeld, die durch Nachforschungen unterstützt hat. Renate Hill vom Ortssippenbuchteam und ihre Tochter Christiane, die gerade aus Kalifornien zu Besuch war, haben Susan Hayes im Upland herumgeführt.



Zwei Amerikanerinnen mit Usselner Wurzeln: Susan Hayes und Christiane Maier in Neerdar. © pr

„Wie alle Usselner wissen, arbeiten wir zurzeit an dem neuen Ortssippenbuch-Ergänzungsband“, hebt sie hervor. Nicht jeder erscheint automatisch in dieser neuen Ausgabe: Neueinträge und Änderungen wie Geburten, Todesfälle, Hochzeiten, Berufe, Um- und Zuzüge sowie Scheidungen müssen mitgeteilt werden. Erhaltenswerte Erinnerungen, Geschichten und Fotos sind besonders willkommen. „Damit spätere Generationen auch noch auf so einen reichen Datenschatz zurückgreifen können, haben die jetzigen Bewohner hoffentlich den nötigen Ehrgeiz, das möglich zu machen“, fordert das Ortssippenbuch-Team mit Blick auf Susan Hayes’ Erfolgreiche Suche auf. Soll das Buch bis 2025 fertig werden, müssten die Usselner Einwohner bis zum kommenden Herbst ihre Wünsche vorgebracht haben. (red)