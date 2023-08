Viele Besucher am Skywalk Willingen, aber auch noch einige Baustellen

Von: Wilhelm Figge

Sechs Wochen nach Eröffnung freuen sich die Betreiber der Hängebrücke Skywalk Willingen über viele Besucher – sie haben aber auch noch viel Arbeit vor sich.

Willingen/Usseln – Für die Fahrt hoch zum Skywalk in der Schlange an der Standseilbahn zu stehen, dauert gute 20 Minuten; von unten lassen sich in knapp 100 Metern Höhe die Gäste auf Deutschlands längster Hängebrücke beobachten: deutlich über 100 Personen sind zu sehen – sie wirken klein wie Ameisen, das Zählen ist schwierig. Oben angekommen bestätigt Arndt Brüne, einer der fünf Geschäftsführer: „Es läuft sehr, sehr gut.“ Der Freitagnachmittag sei dabei zwar gut besucht, aber nicht einmal ein Spitzentag.

Die Zeit der parallelen Ferien in Hessen und Nordrhein-Westfalen war Hauptsaison in Willingen, der Skywalk erlebte selbst bei schlechtem Wetter passablen Besuch, sagt Brüne. Genaue Zahlen könne er nicht nennen, der Ticketverkauf über Automaten, Internet, Skiclub, Seilbahnen und den Übernachtungsbetrieben gestellten Karten-Depots sei noch nicht verrechnet. Ohnehin sei das Besucheraufkommen der ersten Wochen nicht das, was langfristig zu erwarten sei.

Das trete langsam ein: „Wir bekommen Rückmeldung von den Übernachtungsbetrieben, die sehr zufrieden sind.“ Anfangs überwogen die Tagesgäste, die nur wegen der Brücke kamen – nun fragten Gäste in Hotels an, wie sie den Skywalk in ihren Urlaub einbinden können; auch Tagungen und Familienfeiern in der Gastronomie werden vermehrt mit einem Besuch verbunden.

Gerade am Anfang sei die Verkehrsbelastung hoch gewesen, mit dem sich ändernden Besucherverhalten schrumpfe sich das gesund. Ausdrücklich empfehlen die Betreiber weiter, bei den Seilbahnen zu parken und zum Skywalk zu wandern; oder auch, ihn vor 11 oder nach 17 Uhr zu besuchen.

Weg vom Stryckparkplatz zum Skywalk Willingen bereitet Probleme

Auch wenn das Konzept insgesamt funktioniere, waren viele Nacharbeiten nötig und sind es noch. „Große Probleme haben wir mit der Zuwegung am Musenberg“, erklärt Brüne. Ursprünglich wurden die vom Stryckparkplatz im Wakenfeld kommenden Besucher über den asphaltierten Weg geleitet – doch erreichten vor lauter Fußgängern die Bewohner der Musenbergsiedlung ihre Häuser nicht mehr.

Nun geht es über den Wanderweg: Doch bei Regen werde der schlammig, zudem werde viel über eine landwirtschaftlich genutzte Wiese abgekürzt, Müll lande dort, wo für Tierfutter gemäht werden soll. „Die Situation tut uns wirklich leid“, sagt Brüne – wo schon erkennbare Pfade entstanden sind, verschwinde das Problem nicht über Nacht, es werde nun sorgsam mit dem Landwirt und dem Ordnungsamt abgearbeitet.

Gelöste und offene Probleme am Skywalk Willingen

Als zweites großes Problem sei der viel zu komplizierte Online-Ticketshop auf Kritik gestoßen – dort wurde Abhilfe geschaffen.

Im Wakenfeld parkende Gäste kreuzten die Bundesstraße: Absperrungen am Straßenrand leiten sie nun zur bestehenden Verkehrsinsel. Auf dem Parkplatz wurden Dixie-Klos aufgestellt – mit Blick auf die Zukunft wollen die Betreiber eine bauliche Lösung, doch das braucht noch viel Planung. Das gleiche gelte für die Erweiterung des Parkplatzes: Die Gemeinde plant diese eigentlich wegen des Busverkehrs beim Weltcup.

Neben Parken, Toiletten und Besucherlenkung ist die Information der Gäste ein viertes Arbeitsfeld: Wo verlaufen Wanderwege, die sich mit dem Skywalk kombinieren lassen, wo gibt es Einkehrmöglichkeiten? „Es gibt viele schöne Ecken, die es wert sind, erwähnt zu werden“, sagt Brüne. Seilbahnen und Skiclub informierten Gäste bereits, seit dem Wochenende werden im Wakenfeld Wanderkarten verteilt.

Skywalk Willingen: Keine Probleme mit Wind, Alkohol und Nutzern

Die fünf Geschäftsführer hätten sechs Wochen nach der Eröffnung jede Menge zu tun – doch manch befürchtetes Problem blieb auch aus: Den Skywalk wegen Wind zu schließen, sei noch nicht im Ansatz nötig gewesen. Auch seien noch keine Gegenstände heruntergefallen: „Die Leute begegnen dem Bauwerk mit Respekt“, sagt Arndt Brüne. Die Befürchtung, Betrunkene könnten die Brücke ansteuern, habe sich nicht bewahrheitet. Und auch wenn vielleicht 10 bis 15 Prozent der Gäste umdrehen, wenn der Skywalk ihnen zu hoch wird: „Gut zureden mussten wir manchem, aber noch niemanden retten.“ (wf)