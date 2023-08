Werder trifft Gladbach am 7. September in Willingen

Nachfolger des glücklosen Daniel Farke: Trainer Gerardo Seoane hat in Gladbach übernommen. © Imago/Eibner

Fußball-Bundesliga vor Ort und zum kleinen Preis: Der SC Willingen hat für Donnerstag, 7. September, große Namen aus der Profibranche eingeladen.

Willingen - Während der Länderspielpause stehen sich Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach zu einem Testspiel im Uplandstadion gegenüber. Anpfiff für die Begegnung in Schwalefeld ist um 17.30 Uhr..

Bereits zur Eröffnung des Uplandstadions im Spätsommer 2018 war die Borussia aus Mönchengladbach zu Gast. Gegner damals war der VfL Bochum. Seinerzeit siegten die Gladbacher mit 2:1 vor rund 2500 Fans gegen den damaligen Zweitligisten aus dem Ruhrpott.

Damals wie heute war es der Sponsor der beiden Traditionsvereine, die Hotelgruppe H-Hotels mit Sitz in Bad Arolsen, sowie SCW-Präsident Thomas Querl, die die Begegnung möglich machen. Die Gruppe unterstützt den SC Willingen ebenfalls seit vielen Jahren als Partner.

Die Trainer der beiden Bundesligisten, aufseiten der Gladbach der neu verpflichtet Gerardo Seoane und der Werderaner Ole Werner, sehen das Match als gute Gelegenheit, sich nach den ersten drei Spieltagen für die weitere Saison zu rüsten.

Hat seit November 2021 das Sagen beim SV Werder: Trainer Ole Werner. © Imago/Nordphoto

Die Grün-Weißen sorgten gestern für ein wenig Aufregung in der Branche, weil sie offenbar eine Millionenofferte für Ilia Gruev abgelehnt haben. Das schrieb die „Bild“. Danach seien für den 23 Jahre alten defensiven Mittelfeldspieler vier Millionen Euro geboten worden; den interessierten Klub, nannte das Blatt nicht. Die Bremen sollen das Angebot zurückgewiesen haben.

Das Ticket gibt es für zehn Euro im Vorverkauf

Der Bulgare war 2015 aus dem Nachwuchs von RW Erfurt in die Bremer Jugendabteilung gewechselt. Der Linksfuß bestritt für das Profiteam bislang 61 Partien (ein Treffer). Dabei ist der Konkurrenz bei Werder im zentralen defensiven Mittelfeld gerade groß. Der Verein holte zuletzt den Belgier Senne Lynen (24) von Union SG – ein Mann fürs Mittelfeld.

Den großen Umbruch soll Soane bei der Borussia managen. Mit Marcus Thuram (25), Ramy Bensebaini (28) und Lars Stindl (34) sind drei Leistungsträgern der vergangenen Jahre ablösefrei gegangen. Anfang Juli ging zudem Jonas Hofmann für zehn Millionen Euro nach Leverkusen – obwohl er vorher bei Gladbach für die Saison zugesagt haben soll.

Trotzdem sprechen viele Borussen-Fans von Aufbruch – was an Seoane liegen könnte, aber sicher auch an den acht Neuzugängen aus anderen Vereinen. Die teuersten Transfers stellen die Verpflichtungen von Angreifer Tomas Cvancara (für 10,5 Millionen von Sparta Prag), Franck Honorat (8 Millionen/Stade Brest) als Nachfolger von Thuram und Hofmann sowie von Defensivspieler Julian Weigl dar; für ihn zahlte Gladbach die Kaufoption in Höhe von 7,18 Millionen Euro an Benfica Lissabon.

Karten für die Begegnung in Schwalefeld gibt es im Vorverkauf ab sofort für zehn Euro. Die Tickets gibt es ausschließlich an folgenden Vorverkaufsstellen: H-Hotel Usseln, Rewe-Markt Willingen, Berg-Apotheke Willingen, Sport Wilke Willingen (Tel. 05632-6443), Hauptverwaltung der H-Hotels in Bad Arolsen (05691-878398). Außerdem wird es auch ein Kontingent an der Abendkasse geben.

Die Zuschauer werden gebeten frühzeitig anzureisen. Die Tore des Uplandstadions sollen ab 15.30 Uhr geöffnet sein. (red/mn)

