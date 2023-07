Wetter lässt die Beeren in den Upländer Heiden gut gedeihen

Früchtereichtum in den Heiden, hier auf dem Ettelsberg, vermeldet die Gemeinde Willingen. © Tourist-Information Willingen

Auf den Hochheiden im Upland sind die Beeren gereift. Das Wetter war ihnen dieses Jahr zuträglich. Auch die Heideblüte steht an.

Willingen (Upland) – Das feuchte Frühjahr und der sonnige Sommer machen sich bemerkbar: In den Bergheiden des Uplands sind die Beeren reif. Auf den größten Hochheideflächen Westdeutschlands beginnt damit die Erntezeit, teilt die Willinger Tourist-Information mit. Naturliebhaber freuen sich demnach auf eine besonders prächtige Heideblüte in der ersten Augusthälfte.

Nicht nur in der Hochheide, die sich vom Ettelsberg bis über die Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen erstreckt, dürfen sich Gäste am „Früchtekorb“ bedienen, im ganzen Upland gibt es viele weitere dieser selten gewordenen traditionellen Kulturlandschaften. Gäste sind eingeladen, sich zu bedienen und ein Körbchen voll zu pflücken.

Ein paar Regeln sind dabei zu beachten: Besucher der Heide sollen auf den Wegen bleiben und Beeren vorsichtig pflücken – das „Kämmen“ der Sträucher ist verboten. Erlaubt ist die Ernte für den privaten Gebrauch, nicht für den kommerziellen Zweck.

Grund für den Früchtereichtum ist das niederschlagsreiche Frühjahr bis in den Mai. Die Pflanzen entwickelten sich prächtig. Die sonnigen Wochen im Juni und Juli taten das ihrige hinzu, den guten Wuchs zu unterstützen.

Auf den an die Heideflächen angrenzenden Bergwiesen steht ab Juli die erste Mahd an. Die Gräser sind reichlich gewachsen – das bedeutet gutes und gesundes Futter für das Vieh. Genutzt wird es unter anderem für die Schafe, die die Bergheiden beweiden. Durch das Abknabbern von Zwergsträuchern und aufkeimenden Bäumen erhalten sie die Heide. Diese karge Kost ist ihre Nahrungsgrundlage. Das frische Gras und später auch das Heu nehmen sie gern an.

Die Wetterdienste bestätigen laut der Willinger Pressemitteilung, dass sich anders als in einigen anderen Teilen Deutschlands, über den Rothaarkamm hinweg die Niederschlagsmengen des bisherigen Jahres im „normalen“ Bereich bewegen. In den oberen Bereichen bieten die Böden den Pflanzen ausreichend Wasser. Dies kommt dem gesamten Ökosystem und damit auch den vom Naturtourismus lebenden Orten zugute.

Bis in die erste Augusthälfte zieht sich die Erntezeit der Heidelbeeren und Preiselbeeren. Sie geht nahtlos über in die Zeit der Heideblüte. Ab etwa Anfang August leuchtet die Heide. Wanderer reisen oftmals eigens an, um sich dieses Naturschauspiel nicht entgehen zu lassen. Besenheide mag es trocken. Wenn der Sommer sonnig bleibe, dürfen Besucher sich auf eine besonders farbenprächtige Heideblüte freuen.

Am 13. August macht der Hochheidetag auf den Wert und die Besonderheiten der wertvollen Flächen aufmerksam. Besucher auf dem Kahlen Pön bei Usseln nehmen teil an naturkundlichen Führungen durch die Bergheide, erfahren bei einer Wanderung viel zur Geschichte der Heideflächen oder lassen die Natur auf sich wirken bei geführten Waldbadetouren. Sie informieren sich am Lehrbienenstand, der „Rollenden Waldschule“ oder am Umweltbildungsmobil. Kinder können dabei Wollschafe basteln. red