Willingen erstmals seit Pandemie wieder mit 500.000 Übernachtungen im Halbjahr

Starker Frühsommer

+ © Tourist-Information Willingen/David Heise/pr Der sonnige Frühsommer hat Outdoor-Aktive und Familien angelockt. Regenwochen danach haben sich laut Tourist-Info nicht stark ausgewirkt. © Tourist-Information Willingen/David Heise/pr

Die Willinger Übernachtungszahlen sind zurück auf Vorkrisenniveau: Die 1 Million Übernachtungen im Jahr scheinen erstmals seit 2019 wieder greifbar.

Willingen – Die Tendenz des Frühjahrs ist positiv, die Vorzeichen für den Sommer stehen gut. Das Statistische Landesamt hat Willingen für Mai elf Prozent Übernachtungs-Zuwachs gegenüber Vorkrisen-Niveau bescheinigt. Der Juni lag unter dem sehr starken Vorjahr, gehört aber zu den fünf stärksten seit 2007. Der Trend für den Sommer stimmt ebenfalls optimistisch, teilt die Tourist-Information mit.

Die Monate des ersten Quartals hatten ihren früheren durchschnittlichen Wert noch nicht wieder erreicht. Als Grund nennt die Tourist-Info unter anderem die milde, schneearme Phase zu Beginn des Jahres. Dem folgte der besucherstärkste April, den Willingen je gesehen hat. Hier schlugen wohl die drei Wochen Osterferien in Hessen zu buche. Es folgte durch die Feiertage und Brückentage bedingt einer der drei besten Mai-Monate seit Erfassung der Statistik.

Bis Ende Juni verzeichneten die Gastgeber in Willingen 516.325 Übernachtungen. Damit liegt Willingen mehr als 16 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. 199.473 Ankünfte bedeuten sogar 22,3 Prozent Plus. Die bisher vorliegenden Zahlen aus dem Willinger Meldescheinsystem weisen laut Tourist-Info darauf hin, dass sich der positive Trend auch für den Juli fortgesetzt hat.

Gerade der sonnige Frühsommer habe Outdooraktive und Familien angelockt. Die „Bike Week“ im Juli war so gut besucht wie noch nie – viele buchten Zimmer und blieben die gesamten vier Tage. Die hessischen Sommerferien fallen in diesem Jahr spät. Familien aus Hessen werden daher noch den kompletten August über für Ausflüge und Kurzurlaube im Upland nutzen können.

Trotz des regnerischen Monatswechsels gibt die Tatsache, erstmals seit Beginn der Pandemie im ersten Halbjahr wieder eine halbe Million Übernachtungen verzeichet zu haben, Anlass zu Optimismus, erläutert Tourismus-Direktor Norbert Lopatta: „Wenn alles gut läuft, könnten wir am Jahresende wieder die Million überschreiten.“

Im Frühjahr und Sommer hat die Tourist-Information in ihren Werbeaktivitäten den Fokus auf Outdoor-Aktive und Familien gelegt. Familienpass und Familiensommer seien attraktive Angebote, die das Gesamtangebot gut ergänzen und in das neue Marketingkonzept passen.

Dies soll sich in den Herbstferien fortsetzen. Schwerpunkt sind dann die Outdooraktivangebote sowie die Ferienangebote im Herbst. „Willingen ist für jede Jahreszeit und für jedes Wetter gut aufgestellt“, betont Lopatta. Das regnerische Wetter der zweiten Julihälfte habe nicht zu übermäßigen Stornierungen geführt. Er hält fest: „Wir können unseren Gästen viel bieten. Es gibt hier eine so große Auswahl an wetterunabhängigen Freizeitaktivitäten, dass sich damit der eine oder andere Regenschauer auf sehr attraktive Weise überbrücken lässt.“ (red/wf)