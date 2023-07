Ostereier-Aktion des Lions-Clubs zieht positive Bilanz

Alle Eier wurden verkauft: Die dritte Oster-Tombola des Lions-Clubs spielte rund 10 000 Euro für Kinderhilfsprojekte in der Region ein. © maren Schimkowiak

Eins steht schon jetzt fest: Eine Ostereier-Tombola wird es auch im kommenden Jahr wieder geben.

Eschwege – Zum dritten Mal hatte der Lions-Club Eschwege zu Ostern die Tombola veranstaltet und nun die Ergebnisse präsentiert. Alle 3.000 Ostereier wurden verkauft und insgesamt kamen so rund 10.000 Euro für den guten Zweck zusammen. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis in diesem Jahr. Mit dem Geld werden wir nun karikative Projekte in der Region unterstützen können“, berichtet Lars-Henning Bartels vom Lions-Club. Bei der Verteilung der Spendengelder ist dem Lions-Club wichtig, dass die Projekte Kindern zugutekommen. Zum Beispiel wurde in der Vergangenheit bereits die Eschweger Tafel mit einer Summe bedacht, da diese auch speziell Kinder unterstützt. Die Ostereier werden für die Tombola von einem deutschen Hersteller für Papp-Eier produziert und zeigen in jedem Jahr ein neues, regionales Motiv. In 2023 war es Theopanu, eine der einflussreichsten Herrscherinnen des Mittelalters.

Die dazugehörige Statue steht vor der Marktkirche und wurde 2006 vom Lions-Club Eschwege gespendet. Die Hauptgewinne waren in diesem Jahr ein Reise-Gutschein im Wert von 1000 Euro, eine Woche mit einem VW-Bus inklusive Tankgutschein sowie ein Kaffeevollautomat. Alle Preise wurden von lokalen Händlern gespendet. „Wir möchten uns ganz ausdrücklich bei allen bedanken, die unsere Tombola unterstützt haben, sei es durch eine Spende oder den Kauf eines der Eier“, bedankt sich Lars-Henning Bartels.

Die Hauptgewinne wurden bereits verteilt, es gibt aber immer noch nicht abgeholte Preise: „Wer es bisher nicht geschafft haben sollte, kann dies nach Rücksprache mit der Buchhandlung Heinemann noch nachholen“, rät Bartels. Ulrike Käbberich