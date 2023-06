100 Jahre: TSV Röhrda startet ab Montag in eine Sportwoche

Festkommers in Röhrda am 18. Juni

Mit einer Sportwoche feiert der TSV Röhrda vom 12. bis zum 18. Juni sein 100-jähriges Bestehen. Am 18 Juni wird es den offiziellen Festkommers geben.

Röhrda – Sportlich werden sich die Handballteams von der kleinsten Jugend bis zu den Senioren in der Ringgau-Sporthalle täglich präsentieren. Mit allen, die sich mit dem TSV verbunden fühlen, soll der Kommers mit einem Frühschoppen am Sonntag, 18. Juni, gefeiert werden. Vorsitzender Manfred Eisenträger lädt ab 10 Uhr in die Wilhelm-Schellhase-Halle zu einem Austausch unter dem Motto „Weißt du noch“ ein. Die Chronik:

Einige Sparten sind zum Erliegen gekommen Der TSV hatte noch einige weitere Sparten neben dem Handball, die aus Mangel an Teilnehmern zum Erliegen gekommen sind, Tischtennis, Badminton, Mutter-Kind-Turnen sowie eine Tennisabteilung mit eigenem Platz, der auf dem ehemaligen Handball-Großfeld errichtet wurde. Positives gibt es allerdings von der Damen-Gymnastikabteilung zu berichten, die vor 53 Jahren gegründet wurde und seit 51 Jahren von Anneliese Eisenträger geleitet wird. ht

1923 Am 23. April trafen sich sieben junge Männer mit der Absicht, einen „Arbeiter-Turn- und Sportverein" zu gründen. Turnen, Gymnastik und Leichtathletik bildeten zunächst den Rahmen des Sportbetriebes. Einen ersten Aufschwung gab es 1928 mit dem Neubau der Turnhalle, heute noch erhalten unter dem damaligen Namen des Vorsitzenden Wilhelm Schellhase. Sie war damals lange Zeit eine der größten Turnhallen im Kreis.

1933 kam es zur Beschlagnahmung des gesamten Vermögens, sogar der Stolz des Vereins, die wertvolle Fahne, wurde öffentlich auf dem Anger verbrannt. Dann kam der Zweite Weltkrieg; aus dem viele Turner nicht mehr zurückkehrten.

1946 Am 7. Februar wurde der Sportverein neu ins Leben gerufen. Leider sind die Unterlagen der Jahre 1946 bis 1957 unauffindbar.

1959 Am 9. Oktober erfolgte der amtliche Eintrag mit der Umbenennung „Turn- und Sportverein" in das Vereinsregister. Jetzt dominierte der Handballsport. Hier sind Fritz Möller als Vorsitzender und Lehrer Peisker die treibenden Kräfte. 1960 kam es auch durch die trennende Zonengrenze hinweg zu Freundschaftsspielen mit der BSG Empor Weimar.

1965 Mit nur 18 Jahren übernahm Georg Meister eine große Verantwortung, er übte das Amt des Vorsitzenden für 30 lange Jahre aus.

1970 In den 1970er- Jahren geriet der Feldhandball gegenüber dem Hallenhandball immer mehr ins Hintertreffen. Mit Recht kann man seither den TSV Röhrda in die vorderste Linie der großen Handballvereine des Kreises Eschwege einreihen.

1983 Im August wurde das 60-jährige Bestehen mit einer Sportwoche gefeiert. Ein schönes Geschenk war die gleichzeitige Einweihung nach der Erweiterung der Schulsporthalle auf internationale Maße. Bürgermeister Herbert Grüneberg und Georg Meister hatten einen große Anteil daran. Bedingt durch die schwachen Jahrgänge bereitete es immer mehr Schwierigkeiten komplette Mannschaften aufzubieten. Da kam der Gedanke mit Datterode eine Spielgemeinschaft zu gründen, die im Oktober 1983 realisiert wurde.

1997 Um die finanziellen Mittel zu verbessern, wurde ein Förderverein ins Leben gerufen.

1998 Im August feierte der TSV Röhrda das 75. Jubiläum mit großem Aufwand. Auf eine siebentägige Sportwoche folgten vier Tage mit Kommers, Disco, Tanzabend und Frühschoppen.

2001 Da keine Räumlichkeiten in der Ringgau-Sporthalle vorhanden waren, wurde ein Anbau in Eigenleistung vorangetrieben. Ende 2001 wurde nach rund 1000 Arbeitsstunden in Eigenleistung für den 120 000-Mark-Bau Richtfest gefeiert.

Da keine Räumlichkeiten in der Ringgau-Sporthalle vorhanden waren, wurde ein Anbau in Eigenleistung vorangetrieben. Ende 2001 wurde nach rund 1000 Arbeitsstunden in Eigenleistung für den 120 000-Mark-Bau Richtfest gefeiert. 2018 Am 1. April wurde der TV Sontra in die Handballspielgemeinschaft mit Datterode und Röhrda aufgenommen.