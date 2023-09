113 neue Auszubildende treten Dienst bei der Bundespolizei in Eschwege an

Von: Marius Gogolla

Neue Auszubildende des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums in Eschwege. Hier die Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter, die ihr Studium im gehobenen Dienst beginnen. © marius gogolla

Am Freitag (1.9.2023) wurden 113 neue Auszubildende beim Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum in Eschwege zu Polizeikommissaranwärtern und Polizeimeisteranwärtern ernannt.

Eschwege – Sie werden verantwortlich sein für den Schutz Deutschlands zu Land, zu Wasser und in der Luft – und sind für die nächsten zweieinhalb beziehungsweise drei Jahre in Eschwege stationiert. Wenn sie ihre Ausbildung im mittleren Dienst oder ihr Studium im gehobenen Dienst erfolgreich abschließen, werden sie zu Polizeimeistern und Polizeikommissaren ernannt.

„Ich lade Sie ein, für die Zeit ihrer Ausbildung in Eschwege Dietemänner auf Zeit zu sein“, begrüßte Stadträtin Patricia Hölzel die 113 Auszubildenden. Sie war stellvertretend für die Kreisstadt Eschwege zur Ernennung der neuen Auszubildenden in die Sporthalle des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum gekommen. „Sie werden zukünftig für den Rechtsstaat einstehen und erhalten hier in Eschwege eine der besten Polizei-Ausbildungen in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa.“

Tim Malsch-Spitzer (links) aus Eschwege startet seine Ausbildung bei der Bundespolizei. © marius gogolla

13 Dienstanfängerinnen und 33 Dienstanfänger haben die zweieinhalb Jahre dauernde Ausbildung des Polizeimeisterlehrgangs ESW 23 II in Eschwege gestartet. Ihr dreijähriges Studium begonnen haben 17 Polizeikommissaranwärterinnen und 50 Polizeikommissaranwärter im Dienstort Fuldatal.

Einige von ihnen haben bereits eine erste oder auch zweite abgeschlossene Berufsausbildung. Vom Sozialassistent, Fachkraft im Gastgewerbe, Verwaltungsfachangestellte, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Industriekaufmann oder Bachelor of Science und Kommissionierer ist alles dabei.

„Die Bundespolizei braucht Vielfalt in ihren Reihen“, sagt Hölzel. „Und dass das klappt, sieht man an den ganz unterschiedlichen Menschen, die heute hier ihre Ausbildung antreten.“ Die Vielfalt zeige sich nicht nur in den unterschiedlichen Berufswegen. Einige der Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger haben eine andere beziehungsweise eine zweite Staatsangehörigkeit. Ihre Wurzeln sind kasachischer, marokkanischer, spanischer, irakischer, chinesischer, amerikanischer sowie türkischer Herkunft.

Nach der Begrüßung der Anwesenden übernahmen die Fachverantwortlichen für den mittleren und gehobenen Dienst die ersten Ernennungen zur Polizeikommissaranwärterin und Polizeikommissaranwärter sowie zur Polizeimeisteranwärterin und Polizeimeisteranwärter.

Aus dem Werra-Meißner-Kreis kommen vier der neuen Auszubildenden. Über ihren Antritt für den mittleren Dienst freuen konnten sich Valentin Karges aus Wehretal, Nitara Tiedemann aus Weißenborn, Emma Wilhelm aus Großalmerode und Tim Malsch-Spitzer aus Eschwege. „Sie gehören jetzt zur großen Familie der Bundespolizei“, so Pressesprecher Ralf Germerodt. Für Jonas Stöber aus Bad Sooden-Allendorf begann das Studium für den gehobenen Dienst in Fuldatal.

Die Ernennung stellte für die neuen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten einen ersten Höhepunkt dar. „Für Sie ist das ein erster großer Schritt in die Zukunft“, sagt Germerodt. Die öffentliche Vereidigung der Einstellungen im mittleren und gehobenen Dienst 2023 findet gemeinsam am Freitag, 6. Oktober, in Eschwege auf dem Marktplatz statt. (Marius Gogolla)