13 Mannschaften aus dem Kreis bei Hessischer Feuerwehrleistungsübung in Aue am Start

Von: Kristin Weber

Hessenweit messen sich in jedem Jahr die besten Einsatzabteilungen bei den Hessischen Feuerwehrleistungsübungen. Im Werra-Meißner-Kreis traten in diesem Jahr 13 Mannschaften auf dem Sportplatz in Aue an.

1 / 22 Hessenweit messen sich in jedem Jahr die besten Einsatzabteilungen bei den Hessischen Feuerwehrleistungsübungen. Im Werra-Meißner-Kreis traten in diesem Jahr 13 Mannschaften auf dem Sportplatz in Aue an. © Kristin Weber

