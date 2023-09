150 Jahre Feuerwehr Witzenhausen: Schauübung am Kreisel

Von: Konstantin Mennecke

Teilen

Voller Einsatz: Ein Fahrzeug war samt Insassen auf die Seite gestürzt. Die Feuerwehr hat die Verletzten befreit, der Rettungsdienst hat bei der Übung die Behandlung übernommen. © Leon Hänel

Den Kreisel übersehen, auf die Seite gestürzt und liegen geblieben: Was dramatisch klingt, war es auch – allerdings nur im Rahmen eines Übungsszenarios, das die Freiwillige Feuerwehr Witzenhausen am Donnerstagabend im Rahmen ihres Jubiläums auf die Beine gestellt hatte.

Gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz haben die Brandschützer die Rettung einer verunglückten Person aus einem Unfallfahrzeug, in reduziertem Tempo zum Anschauen am Kreisel Walburger Straße Ecke Südbahnhofstraße vorgeführt.

Rund 100 Zuschauer, darunter auch benachbarte Wehren aus dem Stadtgebiet, waren dazu in die Kirschenstadt gekommen.

Ein Video zur Übung erscheint im Rahmen der neuen HNA-Feuerwehrserie. Startschuss der zwölfteiligen Reihe ist am Donnerstag, 14. September, passend zum bundesweiten Warntag. Die Reihe gibt einen umfangreichen Einblick in die Arbeit der rund eine Million ehrenamtlichen Brandschützer in Deutschland. Dafür ist die HNA unter anderem bei Freiwilligen Feuerwehren, der Hessischen Landesfeuerwehrschule und Partnern der Rettungskette wie der DRF-Luftrettung zu Gast.

Von Konstantin Mennecke