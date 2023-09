163 PS für die Feuerwehr: Neues Einsatzfahrzeug für Brandschützer aus Ermschwerd

Von: Per Schröter

Teilen

Feuerwehrvereinsvorsitzender Thomas Susebach (Zweiter von links) übergab den symbolischen Schlüssel des neuen Mannschaftstransportwagens an Thorsten Deppe als Vertreter der Einsatzabteilung. Fritz Kaufmann von der Matthias-Kaufmann-Stiftung (links) und Witzenhausens Bürgermeister Daniel Herz freuten sich mit ihnen. © Per Schröter

Ermschwerd – Ausgelassene Stimmung herrschte am Sonntagnachmittag auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in Ermschwerd, wo bei einem Tag der offenen Tür unter anderem ein neuer Mannschaftstransportwagens (MTW) vom Feuerwehrverein an die Einsatzgruppe übergeben wurde.

Nachdem der alte VW T5 der Ermschwerder Feuerwehr in die Jahre gekommen war, hatte der Verein mit seinem Vorsitzenden Thomas Susebach beschlossen, einen „neuen Alten“ zu beschaffen. Die Wahl fiel auf einen ausrangierten Mercedes Vito der Polizei in Südhessen aus dem Baujahr 2016 mit 163 PS. Er verfügt über sechs Sitzplätze.

Das Fahrzeug wurde komplett neu foliert, bekam die benötigte feuerwehrtechnische Beladung und soll noch eine zusätzliche Digitalfunk-Sprechstelle am Tisch sowie ein Regalsystem erhalten.

Die Gesamtkosten von rund 20 000 Euro stammen zum Teil aus Spenden, unter anderem von der Stadt Witzenhausen (400 Euro) und der Matthias-Kaufmann-Stiftung (500 Euro).

Den überwiegenden Teil der Kosten übernahm aber der Feuerwehrverein aus der Vereinskasse. „Wir freuen uns sehr, dieses tolle Fahrzeug heute seiner Bestimmung übergeben zu können“, meinte Thomas Susebach bei der symbolischen Schlüsselübergabe. Sein Dank ging an die vielen Spender.

Ein besonderer Dank der Wehr ging außerdem an Fritz Kaufmann als Vertreter der Matthias-Kaufmann-Stiftung, die sich mit zusätzlichen 500 Euro an der Beschaffung eines Defibrillators beteiligt hatte. Dieser wurde am Feuerwehrgerätehaus angebracht und könnte künftig Leben retten.

Von Per Schröter