17 Bewohner aus Gemeinschaftsunterkunft ausgewiesen

Von: Tobias Stück

Muss aus brandschutztechnischen Gründen geschlossen werden: Die Gemeinschaftsunterkunft an der Stresemannstraße in Eschwege, die zum Teil im Verwaltungstrakt der früheren Pharmafirma Woelm eingerichtet wurde. © Stefan Forbert

Von Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft in der Stresemannstraße wurden 17 Asylanträge abgelehnt. Sie müssen das Land verlassen.

Eschwege – 17 Personen, die bislang in der Gemeinschaftsunterkunft (GU) Stresemannstraße in Eschwege untergekommen sind, müssen das Land verlassen. Das geht aus einer Anfrage unserer Zeitung an die Ausländerbehörde des Werra-Meißner-Kreises hervor.

Der Kreistag hatte in seiner jüngsten Sitzung im Juni beschlossen, die GU aus Brandschutzgründen zu schließen. Keine der befragten Behörden wollte bestätigen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Schließung und der geballten Zahl an Ausweisungen gibt.

Die Gemeinschaftsunterkunft wird mit Beendigung des Mietverhältnisses zum 31. Oktober geschlossen. „Wegen zuvor noch erforderlicher Räumung, Instandsetzungs- und Renovierungsmaßnahmen werden die Bewohner zum 1. September einer anderen Unterkunft zugewiesen“, sagt der Sprecher des Werra-Meißner-Kreises, Jörg Klinge.

Zuletzt waren 94 Menschen in der GU untergebracht. Nach Angaben des Landkreises haben inzwischen die ersten Umzüge stattgefunden. Von ehemals maximal 140 Plätzen sind derzeit noch 60 Plätze belegt.

20 Bewohner werden innerhalb der Gemeinschaftsunterkünfte umziehen. Als Ersatz für die Eschweger GU sollen beispielsweise drei weitere Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Blücher-Kaserne in Hessisch Lichtenau hergerichtet werden.

Die anderen Bewohner sind bereits aufgrund ihres Aufenthaltsstatus berechtigt, in privaten Wohnraum überzusiedeln. „Für Familien und andere Berechtigte wurde die Möglichkeit eröffnet, nun in privaten Wohnraum umzuziehen“, sagt Klinge. 17 müssen Deutschland komplett verlassen, weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde.

Der rechtliche Status der Bewohner wird durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Asylverfahren geprüft. Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wird, müssen das Land innerhalb kurzer Zeit verlassen. Liegen weder Hinderungsgründe (Krankheit) noch eine Duldung vor, muss die Ausländerbehörde sie abschieben, heißt es vonseiten der Behörde.

Warum diese 17 Menschen im Werra-Meißner-Kreis Deutschland verlassen mussten, ließ das Bundesamt bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Im Falle einer nigerianischen Mutter mit ihren beiden Kindern (wir berichteten) wird nach Informationen unserer Zeitung als Grund angegeben, dass ihre Heimat als sicheres Herkunftsland gilt. Dass sowohl Mutter als auch die beiden schulpflichtigen Kinder als gut integriert gelten, spiele dabei keine Rolle.

Landkreis ist für Unterbringung zuständig Die hier lebenden Flüchtlinge wurden dem Kreis per Zuweisung zugeteilt und sind vom Landkreis unterzubringen, heißt es vonseiten der Behörde. Der Werra-Meißner-Kreis unterhält aktuell 13 Gemeinschaftsunterkünfte in neun Städten und Gemeinden. Die Arbeiterwohlfahrt ist mit der Sozialbetreuung der Bewohner beauftragt. Sie kümmern sich jetzt zusammen mit Ehrenamtlichen um den Aus- und Umzug.

