18 Jahre Partnerschaft: Meinhard und Courçon d’Aunis

Von: Emily Spanel

Das Herz der Meinharder schlägt für die deutsch-französische Freundschaft. (Archivfoto) © Partnerschaftsverein/nh

„Place de Courçon“ im Meinharder Ortsteil Frieda wird eingeweiht. Meinhard und Courçon d’Aunis feiern die deutsch-französische Freundschaft.

Meinhard – An Christi Himmelfahrt gibt es viel zu feiern: So besteht seit dem Jahr 1990 die deutsch-französische Freundschaft zwischen Meinhard und Courçon d’Aunis im französischen Département Charente-Maritime. 2005 wurde die offizielle Städtepartnerschaft zwischen den beiden Gemeinden geschlossen und somit wird diese in diesem Jahr volljährig.

Aufgrund der Coronapandemie lagen die Begegnungen der Freunde drei Jahre lang auf Eis. Sie überbrückten diese schmerzliche Durststrecke mit kreativen Video-Coronagrüßen, einem Trombinoscope, Online-Begegnungen sowie in tatkräftiger ehrenamtlicher Arbeit mit der Schaffung des „Place de Courçon“ im Meinharder Ortsteil Frieda. Dieser an der Weinberghalle gelegene Ort der Begegnung für das Dorf wird gern genutzt und ist Symbol einer langjährigen deutsch-französischen Freundschaft. Umso mehr freuen sich die Teilnehmer der deutsch-französischen Begegnung vom 17. bis 20. Mai, im 60. Jubiläumsjahr des Elysée-Vertrages endlich wieder zusammenzukommen und während der Europawochen bei ihrem 31. Treffen den Place de Courçon gemeinsam einzuweihen und sich wiederzusehen.

Ziel der Partnerschaft mit Courçon ist es, durch jährliche Begegnungen Menschen aller Generationen zusammenzubringen und ihnen die Gelegenheit zu geben, sich kennenzulernen. In diesem Jahr sind die Teilnehmer zwischen einem und 86 Jahren alt und es konnten neue Familien auf deutscher wie auch auf französischer Seite gewonnen werden, die über den Tellerrand schauen wollen.

Der freundschaftliche Austausch fördert die langfristigen persönlichen Kontakte menschlicher und kultureller Beziehungen zwischen beiden Kommunen und auch beider Länder. Mit Blick auf die junge Generation, die die Zukunft eines friedlichen, vereinten Europas bildet, gewinnen diese Begegnungen seit dem 24. Februar 2022 verstärkt an Bedeutung.

„Wer Lust hat, mit uns Savoir vivre zu leben, meldet sich bei der Vorsitzenden Tina Pfeiffer vom Partnerschaftsverein Meinhard“, teilt der Verein mit. Am Freitag, 19. Mai, findet der deutsch-französische Freundschaftsabend ab 19:30 Uhr in der Weinberghalle in Frieda statt. Kontakt und Anmeldung per E-Mail an pfeiffertina@web.de (Emily Hartmann)