Unfallflucht: 19-Jährige in Oberdünzebach schwer verletzt

Von: Theresa Lippe

Teilen

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Bei einem Auffahrunfall in Oberdünzebach ist die 19-jährige Beifahrerin eines Leichtkraftrads am Montagnachmittag (22. Mai) schwer verletzt worden.

Oberdünzebach – Bei einem Unfall in Oberdünzebach wurde eine 19-Jährige schwer verletzt. Auf der Landesstraße L 3300 hatte eine Autofahrerin (68) aus Wanfried in Höhe eines Wanderparkplatzes in Richtung Oberdünzebach verkehrsbedingt gegen 16 Uhr abbremsen müssen, weil ein ihr langsam vorausfahrendes Fahrzeug (mutmaßlich ein grauer Transporter) ohne ersichtlichen Grund plötzlich ruckartig gebremst hatte. In Folge fuhr ein hinter ihr in gleicher Richtung fahrendes Leichtkraftrad auf den Wagen der Frau auf, da der Fahrer (17) seinerseits nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Durch den Auffahrunfall wurde der Sozius des Leichtkraftrades, eine Eschwegerin (19), schwer verletzt und musste zur weiteren ärztlichen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt werden. Der Transporterfahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um die Verletzte oder den Schaden zu kümmern. Gesamtschaden: zirka 2000 Euro. Hinweise an Tel.: 0 56 51/92 50. (Theresa Lippe)