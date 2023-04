20-Jähriger schläft am Steuer ein und verunglückt bei Röhrda

Von: Stefanie Salzmann

Teilen

Ein junger Mann ist am Steuer seiner Autos eingeschlafen und bei Röhrda verunglückt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa/Archiv

Ein 20-jähriger Mann ist in der Nacht zum Donnerstag bei Röhrda mit seinem Auto verunglückt, weil er am Steuer kurz eingeschlafen war.

Röhrda – Ein Schaden von 10 000 Euro entstand bei einem Unfall, der sich in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.30 Uhr auf der B 7 ereignete hat. Dort war ein 20-jähriger Mann aus Lauscha mit seinem Auto zwischen Datterode und Netra unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang von Röhrda verlor er die Kontrolle über sein Auto, weil er eigenen Angaben zufolge kurz eingeschlafen war.

Dadurch kam das Auto nach links von der Straße ab, fuhr dort in den Graben und frontal gegen ein Entwässerungsrohr. Dabei wurde das Auto nach oben katapultiert und landete am Ende in dem Entwässerungsgraben. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Durch das Unfallgeschehen wurde viel Erdreich und Steine aufgeschleudert und auf die Bundesstraße verteilt, sodass der Einsatz der Straßenmeisterei erforderlich wurde. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. (Stefanie Salzmann)