Viele Kinder im Werra-Meißner-Kreis sind nicht mehr sicher im Wasser unterwegs

Von: Nicole Demmer

Mit Schwimmunterricht sollen Kinder sicher im Wasser werden. © Julian Stratenschulte/dpa

Die Zahl der Grundschulkinder, die nicht schwimmen können, ist angestiegen.

Werra-Meißner – Die Zahl der Grundschulkinder, die nicht schwimmen können, hat sich verdoppelt. Wie die DLRG Deutschland berichtet, waren es laut einer von ihr in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage im Jahr 2017 noch 10 Prozent der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, die nicht schwimmen konnten, im Jahr 2022 waren es 20. Schuld daran ist laut DLRG auch die Corona-Pandemie, während der keine Schwimmausbildung stattfinden konnte.

An der Struthschule in Eschwege wird nun wieder – wie gehabt – ganzjährig Schwimmunterricht für die Drittklässler angeboten, berichtet Schulleiter Rolf Tinnefeld. Und weiter: „Die Kinder kommen mit weniger Vorerfahrung zum Schwimmunterricht“. Die Zahl der Kinder, die bereits das Seepferdchen haben, sei deutlich zurückgegangen. Dadurch müsse auch der Schwimmunterricht anders gestaltet werden, da die Kinder länger für das Lernen benötigen. „Diese Entwicklung hat bereits vor Corona eingesetzt“, so Tinnefeld.

Gravierender beschreibt Sabine Mädler, Leiterin der Bilsteinschule in Großalmerode und Sportlehrerin die Situation. Sofort nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen habe der Schwimmunterricht für Viertklässler wieder begonnen. „Die Bilanz ist – wie zu erwarten – erschreckend“, schätz Mädler die Entwicklung der Schwimmkompetenz in den vergangenen fünf Jahren ein. Im jetzigen Jahrgang 4 hätten nur zwei bis drei Kinder je Klasse ansatzweise schwimmen können. Fast alle hätten es gelernt, allerdings seien die 13 Schwimmbadbesuche, für die es vom Kreis Geld für Bustransfer und Eintritt ins Hallenbad gibt, zu wenig, „um wirklich gute Schwimmer aus den Kindern zu machen“. Hier würden sich viele Schulen mehr finanzielle Unterstützung wünschen, um in jedem Grundschuljahr einige Stunden Schwimmunterricht erteilen zu können.

Als das Panoramabad in Großalmerode noch geöffnet hatte, habe es regelmäßig Schwimmtage der Bilsteinschule dort gegeben, berichtet Mädler – ebenso gab es eine AG, in der eine Lehrkraft nachmittags Schwimmen unterrichtet hat. Da das Bad fußläufig erreichbar war, habe dies keine großen Kosten verursacht. Nun sei das Bad aber seit dem Jahr 2020 geschlossen. Sollte sich eine Finanzierungsquelle finden, würde die Bilsteinschule zusätzlichen Nachmittags-Schwimmunterricht in Hessisch Lichtenau anbieten wollen, so Mädler.

Seitens der Eltern gibt es keine gestiegene Nachfrage nach Schwimmunterricht an den Schulen, berichtet Rolf Tinnefeld, Leiter der Struthschule in Eschwege. Seine Kollegin Sabine Mädler, Leiterin der Bilsteinschule in Großalmerode und Sportlehrerin, sagt: „Die meisten Eltern fordern die Schwimmausbildung nicht ein, erwarten aber, dass die Schule das leistet.“



Nur in wenigen Fällen würden sich die Eltern selbst bemühen, dass die Kinder durch regelmäßige Schwimmbadbesuche oder die Teilnahme an DLRG-Kursen rechtzeitig und sicher Schwimmen lernen. „Es liegt also nicht nur an der Corona-Zeit, sondern auch an der Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit vieler Eltern – es gibt ja Möglichkeiten“, so Mädler. Zudem: „Interessierte und pflichtbewusste Eltern lassen ihre Kinder bereits vor der Einschulung/im ersten Schulbesuchsjahr auf meine Empfehlung hin einen Schwimmkurs besuchen; damit sind dann schon erste Grundlagen vorhanden.“



Das Interesse an DLRG-Schwimmkursen für das Seepferdchen und das Deutsche Schwimmabzeichen Bronze (Freischwimmer) ist sehr groß, berichtet Hartmut Waßmann, Leiter des DLRG-Bezirks Werra-Meißner. „Die Eltern möchten natürlich, dass ihre Kinder das Schwimmen lernen.“ Die Kapazitäten der DLRG seinen dafür allerdings aufgrund der begrenzten Zahl an Ausbildern und der Belegungszeiten der Schwimmbäder endlich. „Für diese Kurse sind Wartelisten vorhanden.“



Die DLRG bemühe sich laut Waßmann, so viele Nichtschwimmer wie möglich zu Schwimmern und Schwimmer zu Rettungsschwimmern auszubilden. Kurse mit rund zehn Kindern dauerten aber auch etwa zehn Stunden am Abend. (nde)

Ein Drittel hat kein Schwimmabzeichen Laut einer durch die DLRG in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage hatten im vorigen Jahr 37 Prozent der Jungen und Mädchen im Grundschulalter kein Schwimmabzeichen. 54 Prozent der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren verfügte über das Seepferdchen, das auf das Schwimmen vorbereitet. 24 Prozent hatten bereits den Freischwimmer absolviert und 13 Prozent das Deutsche Schwimmabzeichen Silber. Drei Prozent hatten bereits das Gold-Abzeichen. (nde)