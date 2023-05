2025 wird der Ringgauer Ortsteil Netra 1000 Jahre alt

Von: Harald Triller

Teilen

Am Eingang der Gemeindeverwaltung: Der Festausschuss mit dem Vorsitzenden Stefan Hartung (vorne Mitte), der die 1000-Jahr-Feier in Netra plant und ausrichtet. © Harald Triller

Eine neuerliche Großveranstaltung wirft bereits zwei Jahre vor dem Startschuss einen riesigen Schatten im Werra-Meißner-Kreis voraus.

Netra - Der Ringgauer Ortsteil Netra feiert 2025 den 1000. Geburtstag mit zahlreichen Jubiläumsveranstaltungen, die sich, so vom vielköpfigen Festausschuss geplant, über die gesamten zwölf Monate erstrecken. Bereits 1025 ist die Ersterwähnung von „comitatus Nederne“ nachgewiesen und geht als Reichsgut in den Besitz des Klosters Fulda über. Das lateinische comitatus stand in der Antike für bewaffnete Eskorte oder für Gefolge. Die Herren von Netra erscheinen dann schon 1075 als die ältesten Grundherren des Ortes.

Diese Nachweise liefern die Rechtfertigung zur geplanten 1000-Jahr-Feier, für die es nach ersten Zusammenkünften der Vereinsvertreter, aus denen sich der Festausschuss rekrutierte, schon detaillierte Vorstellungen gibt.

Der Festausschuss

An der Spitze des Organisatorenteams steht der Förderverein für ländliche Strukturen mit seinem Vorsitzenden Stefan Hartung (auch Vorsitzender des Festausschusses) und den weiteren Vorstandsmitgliedern Regina Strube, Jürgen Fey und Andrea Kaiser. Der Awo-Ortsverein wird von Bianca Jakobi und Bianca Eitzert vertreten. Ortsvorsteher Philipp Pfister sieht sich als Beauftragter des Ortsbeirates. Für den Kindergarten signalisierte Gabi Stübner ihre Bereitschaft mitzuwirken, Gerd Herger (Heimatverein), Alexander Schade (Kirmesverein), Jonas Stüber (Sportverein), Anni Horn (Kirchenchor), Daniel Roth und Alexander Koy (Feuerwehr), Christel Roth und Sabrina Sippel (Landfrauen) und ein noch zu bestimmendes Mitglied des Männergesangvereins werden ebenfalls mithelfen, dass ein unvergessenes Jubiläum in die Dorfgeschichte einfließen kann.

Erste Planungen

„Wir wollen auf jeden Fall eine Dorfchronik erstellen, aber nicht in Form eines dicken und wenig lesefreudigen Wälzers, sondern neben einigen geschichtlichen Eckpfeilern den aktuellen Vereinen Platz zur Darstellung einräumen“, spannt Stefan Hartung den Bogen zu einem Dokumentarfilm über Netra, in Verbindung mit den Sehenswürdigkeiten, den Vereinen sowie Landschaftsaufnahmen. „Der Macher des Filmes ist bereits involviert und wird eigene Ideen mit einbringen“, so Hartung.

Gedenkstein

Angedacht sei auch ein Gedenkstein mit den aufgedruckten Sehenswürdigkeiten. Der Sportverein soll Sponsoren akquirieren, die TSV-Frauengruppe Wettbewerbe für die Kinder organisieren. Für süße Verpflegung sind die Awo, der Kirchenchor und der Förderverein zuständig, gleichsam für die Dorfverschönerung. Auch die anderen Vereine sind angehalten Beiträge zum Fest einzubringen. Stefan Hartung: „Zum Inhalt unserer Vorbereitungsaktivitäten zählen, Bänke zu erneuern, Bäume zu pflanzen und Bauwerke zu schaffen, die für immer und ewig Erinnerungen an die 1000-Jahr-Feier bleiben.“

Der Startschuss

Der Startschuss der Veranstaltungsreihe soll bereits im Dezember 2024 mit dem Weihnachtsmarkt abgefeuert werden. Die Landfrauen laden zum 50-jährigen Bestehen im Rahmen einer Faschingsfeier ein. Die Arbeiterwohlfahrt plant einen Ostermarkt, die Feuerwehr das Osterfeuer und im September den Gemeindefeuerwehrtag. Schon zuvor im Mai begeht der Heimatverein sein 25-jähriges Bestehen, und der Männergesangverein bringt Chormusik am Pfingstmontag zu Gehör. Der Fußball-Ringgaucup des Sportvereins soll im Juni ausgespielt werden, und der Kirmesverein richtet sein Fest im September aus. Ein Kalender soll erstellt werden, der die Festabläufe dokumentiert und auch ein Theaterstück, das die Geschichte von Netra beleuchtet, ist in Planung.

„Wir liegen gut in der Zeit und richten unser Hauptaugenmerk im Festausschuss auf die zentrale Veranstaltung mit dem Jubiläumskommers, geplant Ende August 2025“, so Stefan Hartung abschließend. (Von Harald Triller)