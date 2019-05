24-Jähriger muss drei Jahre in Haft nach Diebstahl-Serie in Eschwege

Zu einer Haftstrafe von drei Jahren hat das Amtsgericht Eschwege einen 24 Jahre alten Mann aus dem Landkreis verurteilt, der eine Diebstahl-Serie gestanden hat.

Ein mitangeklagter 26-Jähriger erhielt ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung. Angeklagt waren die beiden Männer wegen mehrer Einbrüche und Diebstähle, die sie zwischen August und Oktober vorigen Jahres in Eschwege und Umgebung begangen hatten. Als Motiv für die Taten nannten sie Geldmangel.

Der vorbestrafte 24-Jährige gab an, Geld für seine Wohnung mit seiner Freundin benötigt zu haben: „Ich wollte meiner Freundin und ihrem Kind etwas bieten, die Einrichtung der Wohnung ist teurer ausgefallen als gedacht.“ Der 26-Jährige, ein Onkel der Freundin des 24-Jährigen, spielte aus Sicht der Staatsanwaltschaft bei den Taten eine untergeordnete Rolle. Zudem war er vorher nie strafrechtlich auffällig gewesen, weshalb er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Strafmindernd wurde beiden Angeklagten ihre Geständigkeit, auch bei der Erstvernehmung durch die Polizei, angerechnet.

In zwei Fällen hatte das Duo ein Auto gestohlen: Den Citroen fand die Polizei wieder, der entwendete Smart Roadster wurde von dem 24-Jährigen im Steinbruch von Oberhone allein in Brand gesetzt. Zudem brach das Duo unter anderem in ein Haus, in eine Autovermietung und in zwei Vereinsheime ein.